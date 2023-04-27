Японский космический зонд Hakuto-R потерял связь с Землей во время посадки на Луну.

Японская частная компания iSpace 25 апреля потеряла контакт со своим посадочным модулем за несколько секунд до того, как тот коснулся поверхности Луны. Он должен был доставить на спутник Земли исследовательский луноход.

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iSpace сообщает, что срывом закончилась последняя посадочная фаза. Анализ данных посадки показал, что модуль спускался вертикально к поверхности планеты, но в последний момент система торможения не сработала и модуль стал спускаться с ускорением. Иначе говоря, падать. Предполагается, что система торможения не работала из-за недостатка топлива.

Несмотря на очевидную потерю лунного модуля, iSpace пишет об успехах полученного опыта. В коммюнике от 26 апреля говорится об успешном завершении первых восьми этапов миссии: «Центр управления полетами смог собрать ценные данные и найти решения для всех, кроме последней фазы посадки, что обеспечит успех следующих миссий для высадки на Луну. Существует твердое убеждение, что это большой шаг вперед к будущим исследованиям Луны и важная веха для продвижения освоения космоса частным сектором на новый уровень не только в Японии, но и во всем мире».

iSpace планирует отправить вторую миссию на Луну в 2024 и третью в 2025 году.

Запуск Hakuto-R должен был стать историческим моментом для стартапа iSpace и всей Японии. Токио намеревается стать четвертой страной (после США, СССР и Китая), посадившей свой космический корабль на Луну.

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