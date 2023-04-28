МКС: международный договор об эксплуатации орбитальной станции продлен до 2030 года

Страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) договорились о продлении её эксплуатации после 2024 года — сообщило 27 апреля Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Действие договора между космическими агентствами по эксплуатации Международной космической станции должно было закончиться в 2024 году. В пресс-релизе NASA подчеркивает, что страны-партнеры (США, Япония, Канада и страны-члены Европейского космического агентства(ESA)) обязались продолжать эксплуатацию этой «уникальной платформы на низкой околоземной орбите, где более 22 лет люди жили и работали на благо человечества, проводя передовые научные исследования и исследования в области микрогравитации». США подтвердили, что будут поддерживать работу космической станций до 2030 года. Россия же заявила, что остается на МКС до 2028 года.

Таким образом, Роскосмос пересмотрел решение о выходе из проекта в 2024 году, о котором было объявлено почти сразу после начала Россией военных действий на территории Украины. Как отмечает французский сайт Numerama, «российский сегмент, состоящий как минимум из шести модулей, является центральным элементом станции, без которого было бы сложно обойтись».

Глава NASA Билл Нельсон заявил 25 апреля, что ожидает совместной работы россиян и американцев на Международной космической станции (МКС) до ее вывода из эксплуатации. Как сообщает Reuters, он осудил вторжение президента России Владимира Путина в Украину в ходе представления в Оттаве экипажа для миссии на Луну Artemis II, запланированной на 2024 год.

В заявлении NASA 27 апреля говорится о готовности продолжать работу с космическими агентствами стран-партнеров «для обеспечения непрерывного присутствия на низкой околоземной орбите, а также безопасного и упорядоченного перехода с космической станции на коммерческие платформы в будущем».

Что касается перспектив МКС после 2030 года, специалисты приводят три сценария:

либо договор об эксплуатации стареющей станции будет снова продлен,

либо станция будет выведена с орбиты и затоплена в точке " океанического полюса недоступности» (условной точке Мирового океана, наиболее удалённой от какой-либо суши на Земле),

либо эксплуатация станции будет передана в ведение частных структур.

С момента запуска в 1998 году Международной космической станции, на борту побывали 266 человек из 20 стран.

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