World Weather Attribution: Глобальное потепление стало причиной засухи и голода в Восточной Африке

ЗАСУХА и ГОЛОД

Историческая по силе засуха, длящаяся в странах Большого Африканского Рога уже четвертый год —это результат беспрецедентного отсутствия осадков в сочетании с рекордно высокими температурами. Сила разогрева атмосферы усугубляется выбросами парниковых газов в результате деятельности человека, — на это указывает научное исследование, опубликованное 27 апреля организацией World Weather Attribution.

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Совместное исследование ученых из Кении, Мозамбика, Южной Африки, Соединенных Штатов Америки, Нидерландов, Германии и Великобритании проводилось, чтобы выяснить степень влияния антропогенных выбросов СО2 на климат в том, что касается частоты и интенсивности осадков в Африке. Исследователи World Weather Attribution не только констатировали значительное снижение количества осадков, но и тот факт, что установление в рамках потепления экстремальных температур увеличивает испарение влаги и, таким образом, еще больше усугубляет тяжесть засухи.

Уже сегодня, по данным ООН и неправительственных организаций, в пострадавшем регионе — Эфиопии, Кении и Сомали — каждые 36 секунд от голода умирает человек. 27 апреля в ходе пресс-конференции в Париже неправительственные организации Care и Oxfam били в набат: голод в Африке неустанно прогрессирует.

Пять последних засушливых лет на Африканском Роге привели к гибели миллионов голов крупного рогатого скота и уничтожению посевов. По данным ООН, голод угрожает 22 миллионам человек в Эфиопии, Кении и Сомали (где действуют исламисты).

На сайте Oxfam пишет: «Экстремальные погодные явления, все более многочисленные и жестокие, значительно снижают способность бедных людей бороться с голодом и справляться с будущими потрясениями, особенно в бедных странах. Сомали, Южный Судан, Эфиопия и Кения сталкиваются с самой сильной засухой, которую они когда-либо испытывали после пяти лет недостаточных осадков или полного отсутствия дождя».

Организация требует от правительства Франции увеличить вдвое отчисления ООН на гуманитарную помощь. Oxfam уточняет, что несмотря на срочность ситуации и драматичность положения, «мобилизация международного сообщества остается слишком слабой». В 2022 году ООН получила только 62% от объема средств, необходимых для гуманитарной помощи. Франция профинансировала 1,2% от общей суммы. «Без международной солидарности будет невозможно выйти из нынешних кризисов» — пишет Oxfam.

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