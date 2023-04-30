В столице Судана возобновились ожесточенные бои между армией и Силами быстрого реагирования

В Хартуме, столице Суда, возобновились ожесточенные бои между армией Судана и Силами быстрого реагирования генерала Хамедти. Об этом в воскресенье, 30 апреля, сообщает AFP со ссылкой на местных жителей. В частности, боевые действия ведутся близ генштаба суданских вооруженных сил. В страну прибыл первый самолет с гуманитарной помощью.

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В ночь на понедельник истекает уже второе трехдневное перемирие между воюющими сторонами. Однако, как отмечают очевидцы, в последние дни договоренности о прекращении огня на практике в Судане почти не соблюдались. В воскресенье бои в Хартуме и Дарфуре возобновились с новой силой. Помимо боев возле генштаба вооруженных сил, сообщается также об авиаударах в северном пригороде столицы.

Вооруженное противостояние в Судане между армией во главе с генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом и Силами быстрого реагирования генерала Хамедти (Мохаммед Хамдан Дагало) продолжается уже третью неделю. Жители 5-миллионого Хартума пытаются либо бежать из города, либо прячутся в домах, в городе острый дефицит продовольствия, воды и электричества.

В воскресенье в Судан прибыл первый самолет с гуманитарной помощью. Как сообщает AFP, борт вылетел из Аммана, столицы Иордании, и приземлился в Порт-Судане, в 850 км от Хартума. Он доставил в страну восемь тонн продовольствия и медикаментов, а также медицинский персонал. Международный комитет Красного Креста обещает отправить новый самолет, как только это позволит ситуация с безопасностью.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, в результате боевых действий в Судане погибли не менее 528 человек, еще не менее 4599 получили ранения. По оценкам ООН, 75 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома и оказались вынужденно перемещенными лицами внутри страны, еще не менее 30 тысяч человек бежали в соседние государства — Чад, Южный Судан, Эфиопию и ЦАР.

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