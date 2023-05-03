Президент Ирана Раиси встретился с сирийском лидером Асадом в Дамаске. Это первый визит с начала гражданской войны

Президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл в Дамаск с официальным визитом и встретился с главой Сирии Башаром Асадом. Как сообщает агентство France Presse, речь идет о первом визите лидера Ирана в соседнюю страну с начала гражданской войны. Ассад подчеркнул связи двух стран на фоне продолжающего давления на Иран за нарушение прав человека.

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Визит Ибрахима Раиси начался в среду, 3 мая, и продлится два дня. По дороге из аэропорта в Дамаске разместили билборды с надписью «Добро пожаловать» на арабском и фарси и портретами двух политиков. Журналисты сообщают об усиленном присутствии политиков и спецслужб в городе.

Последним президентом Ирана, который посещал Дамаск, был Махмуд Ахмадинежад в 2010 году. Башар Асад же приезжал в Тегеран с официальным визитом дважды с начала гражданской войны в стране, в последний раз - в мае 2022 года.

«Правительство и народ Сирии прошли через большие трудности, и сегодня мы можем сказать, что вы преодолели все эти проблемы и добились победы, несмотря на наложенные на вас угрозы и санкции», — сказал Раиси Асаду согласно официальным источникам.

Ассад же объявил, что связи между Ираном и Сирией «стабильны» несмотря на политические и военные конфликты, которые «сотрясают» Ближний Восток.

Иранская делегация прибыла в страну через месяц после того, как Израиль нанес удары по нескольким целям в Сирии. Армия обороны Израиля тогда заявила, что эта атака стала ответом на обстрелы с сирийской территории по Голланским высотам.

Al Jazeera отмечает, что Израиль пообещал бороться с растущим влиянием Ирана в соседних странах - в особенности в Сирии. Как пишет Associated Press, в ходе гражданской войны Иран направлял в помощь Дамаску военных инструкторов и сотни поддерживаемых Тегераном наемников. Ливанский военный эксперт и бывший генерал армии Хишам Джабер заявил в комментарии AP, что у Ирана есть около 1800 военных советников в Сирии, большинство из которых размещены в сирийских войсках.

Ожидается, что Раиси и Асад подпишут ряд соглашений - а судя по списку министров, которые сопровождают делегацию, они будут касаться по политических и экономических связей между странами.

С конца 2022 года страны Запада увеличивают давление на Иран из-за нарушений прав человека на территории страны и поддержку России в войне в Украине. В ноябре в санкционные списки попали 29 высокопоставленных политиков, а активы руководителей полиции нравов на территории ЕС были заблокированы.

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