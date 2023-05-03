RSF: война в Украине негативно сказалась на свободе прессы в Европе

По случаю 30-й годовщины Всемирного дня свободы печати эксперты организации «Репортеры без границ» (RSF) публиковали 3 мая очередной всемирный рейтинг стран, констатируя пагубное влияние войны в Украине на свободу прессы в Европе в целом. В России война «позволила Кремлю начать заключительную операцию по зачистке российского медиаландшафта в 2022 году», — констатирует международная неправительственная организация. И в Украине, с «каждым новым захватом территории российскими войсками в срочном порядке разворачивается пропагандистский аппарат Кремля». Но, говорится в докладе, «война в Украине затрагивает и Западную Европу, которой порой сложно отыскать точку равновесия между безопасностью и свободой».

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С самого начала агрессии России против Украины «Репортеры без границ» обличают отрицательные последствия принятого в России 4 марта 2022 года «закона о цензуре военного времени».

Через год её доклад говорит о «системной цензуре» в России, которая в рейтинге опустилась с 155-го места в 2022 году на 164-е:

Война в Украине позволила Кремлю начать заключительную операцию по зачистке российского медиаландшафта в 2022 году. Системная цензура и вынужденный исход из страны независимых российских, а затем и зарубежных СМИ освобождает пространство для распространения пропаганды, координируемой проправительственными СМИ.

Эксперты констатируют, что «запрет на западные социальные сети оказался выгодным для платформы Telegram, аудитория которой в России за год выросла более, чем в два раза. Излюбленное средство распространения в обход цензуры независимых СМИ, она также широко используется и путинской пропагандой, причем некоторые каналы даже отслеживают перемещения иностранных журналистов, которых они приравнивают к шпионам».

Украина – ослабление влияния на СМИ олигархов

Действия России на территории Украины (79-е место) также нарушают право украинского населения на информацию. «Репортеры без границ» констатируют практику «срочного развертывания пропагандистского аппарата Кремля» на всех новых занятых территориях соседней страны: там глушат телеканалы, масштабно вытесняют и замещают украинские СМИ, ведут охоту на местных журналистов». Организация отмечает, что на свободной территории Украины, «несмотря на дезорганизацию и трудности освещения событий в условиях воюющей страны…журналисты пользуются большей свободой». Причем, «война и рост духа национального единства ослабили влияние на СМИ олигархов» Украины.

«Репортеры без границ» настаивают: «Тень российской агрессии нависла над всем регионом, особенно это заметно в Беларуси (157-е место), которая c некоторых пор находится под контролем России».

В рейтинге RSF Россия стоит на 164 месте. Её результаты хуже, чем у Беларуси, Никарагуа, Венесуэлы, Лаоса, Индии, Джибути и Бангладеш. Сразу за Россией в списке следует Турция. 🔴 #RSFIndex | RSF dévoile le Classement mondial de la liberté de la presse 2023

1: Norvège🇳🇴

2: Irlande🇮🇪

3: Danemark🇩🇰

24: France🇫🇷

26: Royaume-Uni🇬🇧

45: Etats-Unis🇺🇸

68: Japon🇯🇵

92: Brésil🇧🇷

161: Inde🇮🇳

136: Algérie🇩🇿

179: Chine🇨🇳

180: Corée du Nord🇰🇵https://t.co/UJwtIlcGdw pic.twitter.com/JnbrSP8mKf — RSF (@RSF_inter) May 3, 2023

Центральная Азия: у Кыргызстана и Казахстана индекс лучше российского

Рейтинг свободы прессы говорит о «кричащей деградации ситуации» и нападках на СМИ в странах Центральной Азии: Кыргызстан опустился сразу на 50 позиций, оказавшись на 122-м месте, а Узбекистан спустился на 137-е место (-4). Туркменистан, где цензура и слежка ужесточились еще больше после вступления в марте 2022 года на пост президента Сердара Бердымухамедова (единственного сына предыдущего руководителя страны — второго президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова), остается на 176 месте «в пятерке худших стран с точки зрения свободы прессы».

Война в Украине негативно повлияла на страны Западной Европы

3 мая в эфире RFI генеральный секретарь RSF Кристоф Делуар подчеркнул: «Свобода прессы не должна быть заложницей дипломатических вопросов»

Доклад «Репортеров без границ» говорит о «хрупком равновесии между свободой и безопасностью на Западе». Эксперты отмечают, что в некоторых странах Западной Европы ограничили работу журналистов под предлогом национальной безопасности: «В Греции (107-е место) скандал с прослушкой журналистов спецслужбами и шпионской программой «Predator» представляет собой самое серьезное посягательство на свободу прессы в ЕС в 2022 году. Это также объясняет, почему Греция занимает худшее место среди европейских стран в рейтинге 2023 года».

Авторы доклада перечисляют проблемы других стран Европы: «В Великобритании (26-е место), где австралийскому интернет-журналисту Джулиану Ассанж угрожает экстрадиция, проект закона национальной безопасности не предусматривает никаких мер защиты для журналистов, авторов расследований. В Латвии (16-е место) регулирующий орган произвольно отозвал лицензию у независимого российского канала. В Финляндии (5-е место) два журналиста были осуждены за „разглашение государственной тайны“, в то время как новое законодательство Швеции (4-е место) ставит под вопрос принцип конфиденциальности журналистских источников».

Общие стандарты свободы СМИ для стран Евросоюза

В то же время, в докладе говорится, что «несмотря на все эти тревожные признаки, разрыв между странами Европейского союза значительно сокращается». В ЕС «число стран, улучшивших свои позиции, в два раза превысило число стран, чьи позиции снизились». Организация напоминает, что «в ЕС обсуждается принципиально новое законодательство, устанавливающее для ее членов общие стандарты свободы СМИ», а повышение позиций большинства восточных стран-членов ЕС в рейтинге «происходит на фоне растущего осознания того, как независимая информация может служить оплотом против кремлевской пропаганды». К примеру, «Сербия, где проправительственные СМИ транслируют российскую пропаганду, зафиксировала самое большое падение рейтинга в регионе ЕС-Балканы» и оказалась на 91-м месте, потеряв 12 баллов.

Напомним, впервые день Свободы печати отмечался по инициативе RSF и под эшидой ЮНЕСКО 20 апреля 1991 года. Всемирный день свободы печати был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. С тех пор ежегодно 3 мая, в годовщину принятия Виндхукской декларации, во всем мире проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню свободы печати.

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