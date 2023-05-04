Правозащитники: в Китае уйгуров подозревают в экстремизме за копию Корана в телефоне
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Власти Китая подвергают уйгуров допросам и преследованию, если находят у них в телефонах копию Корана, документальный фильм о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или другой из тысяч материалов «экстремистского» характера. Об этом стало известно из доклада правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном в четверг, 4 мая. По данным экспертов, которые проанализировали утекшие из китайской полиции файлы, за девять месяцев с 2017 по 2018 годы власти досмотрели по меньшей мере 1,2 миллиона телефонов.
Полиция китайского региона Синьцзян опирается на список из 50 тысяч мультимедиа файлов, которые они считают «насильственными и террористическими», чтобы выбрать уйгуров и других мусульман для допроса, заявили эксперты HRW.
Исследование данных этого списка, проведенное HRW, показало, что за полиция проанализировала на наличие «запрещенных» материалов более миллиона мобильных телефонов в Урумчи - столице Синьцзяна с населением три с половиной миллиона человек.
Как именно были проведены досмотры телефонов, из доклада неясно. Однако ранее СМИ сообщали, что полиция требовала жителей Урумчи устанавливать специальное приложение Jingwang Weishi для отслеживания опасного с точки зрения властей Китая контента. Люди, временно посещающие Урумчи, в том числе иностранцы, должны были установить аналог этого приложения. Его цель - отслеживание подозрительных материалов - не скрывалась, но список нежелательных файлов нигде не публиковался.
HRW основывается на 52-гигабайтную утечку данных в 2019 году. Тогда доступ к базе получило американское новостное издание Intercept. Оно нередко публикует информацию о слежку и цензуре в социальных сетях со стороны властей разных государств, в том числе и США.
HRW заверяет, что на телефонах уйгуров искали в том числе:
- Цитаты из Корана, религиозные свадебные песни и другой контент, связанные с Исламом
- Упоминание названий городов в Сирии, документальные фильмы об истории Сирии и два эпизода популярного туристического шоу на китайском языке «В дороге» 2015 года, в которых есть упоминания о сирийском конфликте
- Документальный фильм «Врата небесного мира» о массовых убийствах, совершенных китайскими властями на площади Тяньаньмэнь во время студенческих протестов в 1989 году
- Материалы, упоминающие иностранные организации, в том числе Движение за независимость Восточного Туркестана, Всемирный уйгурский конгресс
- Материалы Радио Свобода Азия (финансируется США) на уйгурском языке
«Злоупотребление китайским правительством технологиями наблюдения в Синьцзяне означает, что уйгуры, которые просто хранят Коран на своем телефоне, могут быть вызваны на допрос в полицию», — сказала Майя Ван, исполняющая обязанности директора HRW по Китаю.
«Правительства должны определить технологические компании, участвующие в этой индустрии массового наблюдения и социального контроля, и принять соответствующие меры, чтобы положить конец их участию в слежке», — отмечает госпожа Ван.
Всего в списке — 50 тысяч файлов, из них 57%, как отмечают правозащитники, являются религиозными исламскими материалами, не считающимися экстремистскими в других странах.
Как отмечает The Intercept, судьба всех уйгуров, у которых на телефоне обнаружены связанные с Исламом материалы, неизвестна. По крайней мере некоторых из них отправили в «лагеря перевоспитания». Министр иностранных дел Китая Ван И в 2019 году заявлял, что люди там находятся по своей воле и «освобождаются от экстремизма». Как пишет Би-би-си со ссылкой на другую закрытую полицейскую базу, на самом деле речь идет о засекреченной системе тюрем.
В 2018 году - незадолго после того, как The Intercept получил данные утечки - «Медуза» публиковала репортаж из концлагеря на десять миллионов человек в регионе Синьцзян.
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