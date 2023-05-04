Правозащитники: в Китае уйгуров подозревают в экстремизме за копию Корана в телефоне

Власти Китая подвергают уйгуров допросам и преследованию, если находят у них в телефонах копию Корана, документальный фильм о событиях на площади Тяньаньмэнь в 1989 году или другой из тысяч материалов «экстремистского» характера. Об этом стало известно из доклада правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном в четверг, 4 мая. По данным экспертов, которые проанализировали утекшие из китайской полиции файлы, за девять месяцев с 2017 по 2018 годы власти досмотрели по меньшей мере 1,2 миллиона телефонов.

Реклама Читать далее

Полиция китайского региона Синьцзян опирается на список из 50 тысяч мультимедиа файлов, которые они считают «насильственными и террористическими», чтобы выбрать уйгуров и других мусульман для допроса, заявили эксперты HRW.

Исследование данных этого списка, проведенное HRW, показало, что за полиция проанализировала на наличие «запрещенных» материалов более миллиона мобильных телефонов в Урумчи - столице Синьцзяна с населением три с половиной миллиона человек.

Как именно были проведены досмотры телефонов, из доклада неясно. Однако ранее СМИ сообщали, что полиция требовала жителей Урумчи устанавливать специальное приложение Jingwang Weishi для отслеживания опасного с точки зрения властей Китая контента. Люди, временно посещающие Урумчи, в том числе иностранцы, должны были установить аналог этого приложения. Его цель - отслеживание подозрительных материалов - не скрывалась, но список нежелательных файлов нигде не публиковался.

HRW основывается на 52-гигабайтную утечку данных в 2019 году. Тогда доступ к базе получило американское новостное издание Intercept. Оно нередко публикует информацию о слежку и цензуре в социальных сетях со стороны властей разных государств, в том числе и США.

HRW заверяет, что на телефонах уйгуров искали в том числе:

Цитаты из Корана, религиозные свадебные песни и другой контент, связанные с Исламом

Упоминание названий городов в Сирии, документальные фильмы об истории Сирии и два эпизода популярного туристического шоу на китайском языке «В дороге» 2015 года, в которых есть упоминания о сирийском конфликте

Документальный фильм «Врата небесного мира» о массовых убийствах, совершенных китайскими властями на площади Тяньаньмэнь во время студенческих протестов в 1989 году

Материалы, упоминающие иностранные организации, в том числе Движение за независимость Восточного Туркестана, Всемирный уйгурский конгресс

Материалы Радио Свобода Азия (финансируется США) на уйгурском языке

«Злоупотребление китайским правительством технологиями наблюдения в Синьцзяне означает, что уйгуры, которые просто хранят Коран на своем телефоне, могут быть вызваны на допрос в полицию», — сказала Майя Ван, исполняющая обязанности директора HRW по Китаю. «Правительства должны определить технологические компании, участвующие в этой индустрии массового наблюдения и социального контроля, и принять соответствующие меры, чтобы положить конец их участию в слежке», — отмечает госпожа Ван.

Всего в списке — 50 тысяч файлов, из них 57%, как отмечают правозащитники, являются религиозными исламскими материалами, не считающимися экстремистскими в других странах.

Как отмечает The Intercept, судьба всех уйгуров, у которых на телефоне обнаружены связанные с Исламом материалы, неизвестна. По крайней мере некоторых из них отправили в «лагеря перевоспитания». Министр иностранных дел Китая Ван И в 2019 году заявлял, что люди там находятся по своей воле и «освобождаются от экстремизма». Как пишет Би-би-си со ссылкой на другую закрытую полицейскую базу, на самом деле речь идет о засекреченной системе тюрем.

В 2018 году - незадолго после того, как The Intercept получил данные утечки - «Медуза» публиковала репортаж из концлагеря на десять миллионов человек в регионе Синьцзян.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться