Помазанный по всем правилам: в Лондоне короновали короля Карла III

В Вестминстерском аббатстве короновали короля Карла III. Церемония началась в первой утром в субботу, 6 мая, и должна завершиться к обеду. На торжества приглашены более 2300 гостей из 203 стран (исключая такие как Россия и Беларусь). Среди приглашенных — первая леди Украины Елена Зеленская, президент Франции Эмманюэль Макрон, руководство ЕС… Коронация британского монарха — всегда событие историческое, а в этот раз еще и потому, что предыдущая церемония (когда на престол взошла королева Елизавета II) проходила семьдесят лет назад, в 1953-м.

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Сегодня уже в 6 утра по Гринвичу смотровые площадки вдоль маршрута шествия были открыты для публики. В начале восьмого гости начали прибывать к пунктам контроля безопасности. В 7:30 двери Вестминстерского аббатства открылись для почетных гостей. С 9:30 до 9:55 проходило прибытие глав иностранных государств и правительств. В 10:20 Процессия короля Карла III и королевы-консорта Камиллы выехала из Букингемского дворца в государственной карете, запряженной восьмеркой лошадей.

Процессия проследовала по длинной аллее до Трафальгарской площади, затем через Уайтхолл, правительственный квартал, прибыла в аббатство. Параллельно туда прибыли иностранные королевские семьи и члены семьи самого британского монарха. В 10:53 в аббатство через Большую Западную дверь вошли Карл и Камилла, в честь чего зазвонили колокола Вестминстера.

После религиозной церемонии, которая продлилась примерно час, в полдень, Карл был официально коронован: Архиепископ Кентерберийский возложил на его голову корону Святого Эдуарда — корону из чистого золота с рубинами, аметистами и сапфирами, с пурпурной бархатной шапочкой, подпоясанной горностаевой лентой.

Архиепископ (Джастин Уэлби) провозгласил: «Боже, храни короля!», гости хором повторили и сразу после этого события протрубили трубы, пушки у аббатства (а также в других частях королевства) сделали 21 выстрел…

Затем корону надели на голову королевы-консорта Камиллы.

Королева-консорт Камилла. AP - Aaron Chown

После этого музыкально-религиозная церемония (см. видео) длилась еще около часа.

В 13:04 Камилла и неспешно проследовавший за ней Карл (чью длиннющую горностаевую мантию поддерживали сзади специально обученные люди) сели в свою шикарную 7-метровую позолоченную карету.

Через каких-то полчаса, в 13:36, король и королева прибыли в Букингемский дворец, где должны насладиться «королевским салютом» (13:45), а затем выйдут на балкон, чтобы поприветствовать публику, собравшуюся посмотреть на новопомазанных.

Тысячи любопытных пришли, чтобы увидеть хоть частичку церемонии своими глазами. AP - Christopher Pledger

Коронация Карла состоялась почти через восемь месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября 2022-го, пробыв на троне более 70 лет.

Карлу III, вступившему на престол в 74 года, несмотря на прозвучавшие сегодня в Вестмистерском абатстве пожелания «долгих лет жизни», будет не так уж и легко превзойти мать по длительности пребывания на престоле, отметили многочисленные обозреватели и гости церемонии.

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