Помазанный по всем правилам: в Лондоне короновали короля Карла III

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74-летний король Карл III коронован архиепископом Кентерберийским в Вестминстерском аббатстве.
74-летний король Карл III коронован архиепископом Кентерберийским в Вестминстерском аббатстве. AP - Jonathan Brady
RFI
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В Вестминстерском аббатстве короновали короля Карла III. Церемония началась в первой утром в субботу, 6 мая, и должна завершиться к обеду. На торжества приглашены более 2300 гостей из 203 стран (исключая такие как Россия и Беларусь). Среди приглашенных — первая леди Украины Елена Зеленская, президент Франции Эмманюэль Макрон, руководство ЕС… Коронация британского монарха — всегда событие историческое, а в этот раз еще и потому, что предыдущая церемония (когда на престол взошла королева Елизавета II) проходила семьдесят лет назад, в 1953-м.

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Сегодня уже в 6 утра по Гринвичу смотровые площадки вдоль маршрута шествия были открыты для публики. В начале восьмого гости начали прибывать к пунктам контроля безопасности. В 7:30 двери Вестминстерского аббатства открылись для почетных гостей. С 9:30 до 9:55 проходило прибытие глав иностранных государств и правительств. В 10:20 Процессия короля Карла III и королевы-консорта Камиллы выехала из Букингемского дворца в государственной карете, запряженной восьмеркой лошадей.

Процессия проследовала по длинной аллее до Трафальгарской площади, затем через Уайтхолл, правительственный квартал, прибыла в аббатство. Параллельно туда прибыли иностранные королевские семьи и члены семьи самого британского монарха. В 10:53 в аббатство через Большую Западную дверь вошли Карл и Камилла, в честь чего зазвонили колокола Вестминстера.

После религиозной церемонии, которая продлилась примерно час, в полдень, Карл был официально коронован: Архиепископ Кентерберийский возложил на его голову корону Святого Эдуарда — корону из чистого золота с рубинами, аметистами и сапфирами, с пурпурной бархатной шапочкой, подпоясанной горностаевой лентой.

Архиепископ (Джастин Уэлби) провозгласил: «Боже, храни короля!», гости хором повторили и сразу после этого события протрубили трубы, пушки у аббатства (а также в других частях королевства) сделали 21 выстрел… 

Затем корону надели на голову королевы-консорта Камиллы.

Королева-консорт Камилла.
Королева-консорт Камилла. AP - Aaron Chown

После этого музыкально-религиозная церемония (см. видео) длилась еще около часа.

В 13:04 Камилла и неспешно проследовавший за ней Карл (чью длиннющую горностаевую мантию поддерживали сзади специально обученные люди) сели в свою шикарную 7-метровую позолоченную карету.

Через каких-то полчаса, в 13:36, король и королева прибыли в Букингемский дворец, где должны насладиться «королевским салютом» (13:45), а затем выйдут на балкон, чтобы поприветствовать публику, собравшуюся посмотреть на новопомазанных.

Тысячи любопытных пришли, чтобы увидеть хоть частичку церемонии своими глазами.
Тысячи любопытных пришли, чтобы увидеть хоть частичку церемонии своими глазами. AP - Christopher Pledger

Коронация Карла состоялась почти через восемь месяцев после смерти его матери, королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября 2022-го, пробыв на троне более 70 лет.

Карлу III, вступившему на престол в 74 года, несмотря на прозвучавшие сегодня в Вестмистерском абатстве пожелания «долгих лет жизни», будет не так уж и легко превзойти мать по длительности пребывания на престоле, отметили многочисленные обозреватели и гости церемонии.

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