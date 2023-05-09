Война в Судане: число внутренних беженцев превысило 700 тысяч, переговоры о перемирии пока не принесли результата

Судан

Дым над Хартумом во время вооруженной конфронтации между вооруженными силами двух генералов, 6 мая 2023 г.

Число внутренних перемещенных лиц в Судане в связи с боевыми действиями увеличилось до 700 тысяч человек, сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции ООН Пол Диллон. Переговоры о гуманитарном перемирии в Саудовской Аравии, в которых участвуют эмиссары воюющих сторон, пока не дали результата.

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Число внутренних беженцев в связи с конфликтом в Судане увеличилось более, чем вдвое за неделю — до более чем 700 тысяч человек.

При этом еще до начала военных действий между двумя генералами, делящими власть в Судане, 3,7 млн человек были зарегистрированы в качестве внутренних беженцев в стране, напомнил Пол Диллон. Его слова приводит агентство France-Presse.

По данным управлениях верховного комиссара ООН по делам беженцев на понедельник, еще около 150 тысяч человек бежали из Судана в другие страны региона с начала военного противостояния. Десятки тысяч суданских беженцев приняли Египет, Южный Судан и Чад.

В столице страны, Хартуме, и в других регионах Судана с 15 апреля идет вооруженная конфронтация между регулярной армией во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом и «силами быстрого реагирования» (RSF) Мохаммеда Хамдана Дагло. При этом в ходе путча в 2021 году оба генерала выступили союзниками.

Боевые действия сопровождаются артиллерийскими обстрелами и ударами с воздуха. За последние недели несколько раз объявлялось о перемирии, но каждый раз они нарушались.

По данным НКО Acled к 6 мая, в результате вооруженной конфронтации погибли 750 человек. Местные власти сообщают о тысячах пострадавших. В пятимиллионном Хартуме люди четвертую неделю живут, забаррикадировавшись у себя дома. В стране при 40-градусной жаре наблюдаются проблемы с водой и электричеством. Телефонная связь и интернет работают с перебоями.

Жители столицы Судана сообщают о ночных авиаударах и спорадических перестрелках во вторник утром на фоне всплеска мародерства, передает Reuters.

На прошлой неделе, 6 мая, на другом береге Красного Моря, в саудовском городе Джедда, начались первые прямые переговоры между эмиссарами двух воюющих сторон. Речь идет о предварительных дискуссиях, носящих сугубо технический характер. Они не касаются вопросов политического урегулирования. Речь идет лишь об обсуждении гуманитарного перемирия. Несмотря на такие скромные цели, нет никаких признаков достижения какого-либо успеха на этих переговорах.

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