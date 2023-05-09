В секторе Газа в ходе рейда Израиля против «Исламского джихада» погиб россиянин, постоянно проживавший в Палестине

В секторе Газа в результате обстрела погиб гражданин России Джамал Абу Хасван, об этом сообщает «РИА Новости». Как рассказал агентству друг погибшего, в квартиру, где жил Абу Хасван с женой и сыном, попала ракета, все трое погибли. Армия Израиля заявила, что в ходе масштабной операции ВВС в секторе Газа были уничтожены три командира бригад «Аль-Кудс», вооруженного крыла террористической организации «Исламский джихад».

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В телеграм-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщается, что в ночь на 9 мая силы ЦАХАЛа атаковали военные объекты в секторе Газа и ликвидировали троих командиров бригад «Аль-Кудс», вооруженного крыла «Исламского джихада», в самой Газе и в Рафахе на границе с Египтом. Одного из убитых считают ответственным «за ракетный обстрел Израиля в прошлом месяце». Операцию назвали «Щит и стрела». Израильское командование уточнило, что в ударах было задействовано 40 единиц авиационной техники.

Как сообщает агентство France-Presse, «Исламский джихад», внесенный в списки террористических организаций в Израиле, Европейском союзе и США, в своем заявлении подтвердил гибель трех лидеров своего вооруженного крыла, назвав их имена: Джихад Ганнам, глава бригад «Аль-Кудс» в секторе Газа, Халиль аль-Бахтини и Тарек Эззедин, руководитель военных операций на Западном берегу Иордана.

В ударах ВВС Израиля погибли 13 человек, в том числе четверо детей. Порядка 20 человек получили ранения, по данным министерства здравоохранения сектора Газа.

В представительстве России в Палестине изданию РБК подтвердили гибель россиянина Абу Хасвана, подчеркнув, что погибший постоянно проживал в Палестине. В секторе Газа россиянин занимал должность главы медицинского учреждения, которое специализировалось на физиотерапии и медицинской реабилитации.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Тор Веннесланд назвал гибель мирных жителей «неприемлемой» и в своем заявлении призвал все стороны "проявлять максимальную сдержанность".

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