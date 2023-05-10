Тридцать лет спустя: 76-летний Трамп заплатит 79-летней пострадавшей за «сексуальное насилие»?

Дональд Трамп утверждает, что не только не проявлял насилия в отношении Джин Кэрролл, но и не знал ее до того, как она выдвинула против него обвинения. Она утверждает, что долго не рассказывала о насилии, чтобы Трамп не испортил ее карьеру.

Федеральный суд присяжных Манхэттена признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в «сексуальном насилии» по отношению к бывшей журналистке Е. Джин Кэрролл и присудил выплатить ей 5 миллионов долларов в качестве компенсации. Трамп намерен обжаловать вердикт.

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2 миллиона долларов из 5 присяжные присудили выплатить за «сексуальное насилие» в отношении истицы, а еще 3 миллиона — «за клевету» в ее адрес (так как Трамп назвал ее «лгуньей» после того, как она обвинила его в «изнасиловании»).

Сам 76-летний экс-президент, который отсутствовал на процессе, через свою соцсеть Truth Social назвал вердикт «позором», заявив, что подаст апелляцию.

«Бесконечная охота на ведьм Демократической партии (…) сегодня выходит на новый уровень», — добавила его предвыборная команда.

Трамп утверждает, что не только не применял насилия к госпоже Кэролл, но и вообще ее «не знал» до того, как она выдвинула обвинения. На суде была обнародована видеозапись показаний Трампа, который, опровергая «вымысел», назвал Кэролл «лгуньей» и «больной».

По утверждению 79-летней Джин Кэрролл, «изнасилование» произошло в примерочной комнате отдела нижнего белья универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене «либо в 1995, либо в 1996 году», а «клевета» — в октябре 2022 года, когда Трамп «нанес ущерб ее репутации», написав на платформе Truth Social, что ее обвинения — это «абсолютное мошенничество», «обман» и «ложь».

Две другие женщины, из числа тех, кто в прошлом обвинял Дональда Трампа в «сексуальном насилии» или «неуместных жестах», также выступили в роли свидетелей обвинения. Друзья журналистки «подтвердили» в суде, что вскоре после предполагаемых событий она «признавалась» им, что подверглась «нападению» со стороны бизнесмена.

Роберта Каплан, адвокат Э. Джин Кэрролл, в заключительном слове заявила, что бывший президент США всегда действовал в соответствии с одним и тем же «модусом операнди», который он описывает (в опубликованной The Washington Post перед выборами-2016) «записи 2005 года», где хвастается тем, что целует и трогает женщин, как ему заблагорассудится.

Сама E. Джин Кэрролл сказала, что 20 с лишним лет не рассказывала о произошедшем, опасаясь, что Трамп разрушит ее карьеру.

Во время оглашения приговора, которое состоялось 9 мая по итогам единогласного решения жюри из девяти присяжных (шестеро мужчин и три женщины), Кэрролл держалась за руки со своими адвокатами, а затем вышла из зала суда, не поговорив с журналистами, уточняет «Голос Америки».

«Вердикт, зачитанный в ошеломительной тишине в переполненном зале суда, был эмоционально встречен 79-летней истицей, которая долго обнимала своих адвокатов», — сообщил корреспондент AFP. «Это победа не только для меня, но и для всех женщин, которые страдали из-за того, что им не верили», — говорилось в опубликованном позднее заявлении потерпевшей, бывшей обозревательницы журнала Elle.

Джо Такопина, адвокат Дональда Трампа, также подошел поприветствовать истицу, несмотря на то, что обвинял ее во лжи на протяжении всего судебного процесса, длившегося с 25 апреля. По словам адвоката (и самого Трампа), Кэрролл «придумала» всю историю, чтобы, в том числе, «повысить продажи» своей автобиографии, вышедшей в 2019 году.

Джин Кэрролл после оглашения вердикта на выходе из суда. Нью-Йорк. 09.05.2023 REUTERS - BRENDAN MCDERMID

При этом присяжные хоть и «установили», что Трамп «силой» (с применением побоев) принудил Кэролл к сексу, но не смогли найти доказательств преступления, которое в уголовном кодексе называется изнасилованием. Тонкую разницу между тем и другим объяснила телекомпания CNN, подчеркнувшая что вердикт по этому гражданскому иску не повлияет (по крайней мере, с юридической точки зрения) на возможность Трампа выдвинуться в качестве кандидата в президенты США на выборах 2024 года*. И напомнила, что в отношении Трампа продолжается еще несколько расследований — в том числе, за «выплаты денег» другим женщинам, утверждающим, что у него с ними были «внебрачные сексуальные отношения». (Кроме того, ему предъявлены уголовные обвинения).

Вердикт по иску CARROLL vs TRUMP — первый случай, когда бывший президент, которого около 20 женщин обвинили или продолжают обвинять в или «сексуальных преступлениях» (сам он все отрицает), «юридически поплатился» за последствия таких обвинений, подчеркивает AFP.

*Пока, согласно опросам, Трамп лидирует среди всех возможных кандидатов в президенты от Республиканской партии, напоминает France-Presse.

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