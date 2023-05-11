Дональд Трамп не стал называть Владимира Путина военным преступником

Президентская кампания 2024 года в США только начинается, но Дональд Трамп уже дал понять, что вновь попытается занять президентскую должность. Экс-лидер США во время дебатов, которые транслировал телеканал CNN, прокомментировал войну в Украине, недавнее признание его виновным в «сексуальном насилии» по отношению к бывшей журналистке Е. Джин Кэрролл, события в Капитолии и ряд других вопросов.

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Трамп не стал говорить, что желает Украине победы в войне с Россией. «Я не рассуждаю в категориях победы или поражения. Я думаю в категориях, которые позволили бы все уладить», — сказал он. От повторного вопроса о том, кого он хотел бы видеть победителем, Трамп также уклонился: «Я хочу, чтобы люди перестали умирать». Как и в других интервью, он вновь потребовал от Европы выделить больше средств на поддержку целей Запада. Он также заявил,что президент России Владимир Путин «совершил огромную ошибку», вторгнувшись в Украину, и вновь подчеркнул, что этого бы не произошло, если бы он все еще занимал пост президента США.

На вопрос, считает ли Трамп российского президента военным преступником, он заявил: «Я думаю, что это не стоит сейчас выносить на обсуждение». «Если вы будете говорить, что он военный преступник, будет гораздо труднее заключить соглашение, чтобы решить это дело (завершить войну – ред.)», – пояснил Трамп свою позицию.

Незадолго до интервью CNN, федеральный суд присяжных Манхэттена признал Дональда Трампа виновным в «сексуальном насилии» по отношению к бывшей журналистке Е. Джин Кэрролл и присудил выплатить ей 5 миллионов долларов в качестве компенсации. Сам 76-летний экс-президент, который отсутствовал на процессе, через свою соцсеть Truth Social назвал вердикт «позором», заявив, что подаст апелляцию. Отвечая на вопрос, не повредит ли приговор его позициям среди избирателей-женщин, Трамп сказал, что сомневается в этом.

Кроме того, Трамп заявил, что в случае избрания на новый президентский срок, он «склонен помиловать» большую часть своих сторонников, которых осудили по делу о в январе 2021 года.

Экс-президент также выступил за возвращение к одной из самых жестких стратегий по обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, вводившейся его администрацией: разделению семей мигрантов на границе США и Мексики. Это заявление было сделано на фоне скорого истечения срока действия вводившихся во время президентсва Трампа правил касательно обеспечения общественного здравоохранения: они действовали во время пандемии коронавирусной инфекции и де-факто стали ключевым инструментом, используемым властями для выдворения мигрантов на границе США и Мексики.

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