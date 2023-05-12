В предвыборной гонке в Турции осталось три кандидата. Как будут проходить президентские выборы 14 мая

Мухаррем Индже, один из четырех кандидатов на президентских выборах в Турции, объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Это решение повышает шансы Кемаля Киличдароглу, главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Мухаррем Индже, один из четырех кандидатов на президентских выборах в Турции, объявил о снятии своей кандидатуры за три дня до выборов. Это решение повышает шансы Кемаля Киличдароглу, главного оппонента президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Первый тур выборов состоится 14 мая. Одновременно в Турции пройдут выборы 600 депутатов Великого национального собрания (парламента).

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«Я снимаю свою кандидатуру», – заявил в четверг, 11 мая, на пресс-конференции лидер партии «Мемлекет» («Отечество»), которому, по последним опросам, отдавали свои голоса от 2 до 4% избирателей. Мухаррем Индже стал объектом клеветнической кампании в интернете, организованной, в частности, с помощью дипфейков (были опубликованы поддельные фотографии кандидата в компании женщин или за рулем роскошных автомобилей).

Индже также заявил, что не желает оказаться «крайним» в случае проигрыша оппозиции и терпеть обвинения альянса оппозиционных партий, если Эрдогану удастся удержаться у власти.

Как отмечает агентство France-presse, решение Индже отказаться от участия в выборах – прекрасная новость для главного соперника президента Эрдогана, Кемаля Кылычдароглу. Кылычдароглу возглавляет альянс шести оппозиционных партий, и, по последним опросам, он может рассчитывать на выборах на 49% голосов. Теперь сторонники оппозиции надеются, что Кылычдароглу наберет 50%, необходимых для победы в первом туре. Если ни один из кандидатов не наберет 50%, то через две недели состоится второй тур выборов президента.

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Сам Кемаль Кылычдароглу в четверг вечером обвинил Россию в причастности к кампании травли и дискредитации Мухаррема Индже. «Дорогие русские друзья, — написал Кылычдароглу в Twitter, — вы стоите за монтажами, заговорами, подлогами и записями, которые были обнаружены вчера в этой стране (…) Если вы хотите нашей дружбы после 15 мая, не трогайте Турецкое государство».

Несколько руководителей партии Индже в последние дни подали в отставку, опасаясь, что его кандидатура помешает Кылычдароглу.

Расклад политических сил перед выборами

Мухаррем Индже, чей портрет уже напечатан в бюллетенях для голосования в воскресенье, был кандидатом в президенты от Народно-республиканской партии (НРП, социал-демократ) в 2018 году, проигравшим в первом туре Реджепу Эрдогану. В мае 2021 года он основал собственное светское националистическое формирование.

Кемалю Кылычдароглу 74 года. Последние 13 из них он возглавляет старейшую в стране Республиканскую народную партию.

На президентские выборы он идет как кандидат объединенной оппозиции. Эта оппозиция, известная как «Народная коалиция», состоит из шести партий: кемалистская Республиканская народная партия, созданная еще Ататюрком, исламистская Партия счастья, правая националистическая «Хорошая партия», центристская Демократическая партия, Партия будущего и Партия демократии и прогресса. Готовность таких разных сил объединиться в политической борьбе – показатель того, как сильно избиратели ждут перемен в стране.

Помимо поддержки своей коалиции, Кылычдароглу заручился поддержкой Народно-демократической партии (ДПН), главной прокурдской партии страны и третьей политической силы в Турции.

Два наиболее популярных политика страны — мэр Анкары Мансур Яваш и мэр Стамбула Экрем Имамоглу (оба состоят в РНП) — в случае победы Кылычдароглу станут вице-президентами, как и лидеры других входящих в альянс партий.

Кемаль Кылычдароглу обещает борьбу с инфляцией, которая в Турции превышает 40%, а также избавление страны от коррупции и кумовства. Во внешней политике он обещает переориентировать внешнюю политику на Запад, чтобы разрешить текущие разногласия с союзниками по НАТО, во внутренней – обеспечить свободу слова и изменить конституцию, чтобы Турция могла вернуться к парламентской системе и избавиться от поправок 2017 года, давших Эрдогану максимальные полномочия.

Выборы 14 мая могут положить конец более чем 20-летнему нахождению у власти Реджепа Эрдогана, популярность которого подорвана экономическим кризисом в Турции. В четверг он пообещал удвоить заработную плату государственных служащих после того, как во вторник уже обещал увеличить ее на 45%.

Эрдоган возглавляет Партию справедливости и развития и баллотируется от правого «Республиканского альянса», в который также входят Партия националистического движения и две малые партии, не представленные в парламенте.

Длительность полномочий президента в Турции ограничена двумя сроками по пять лет, но Эрдоган занимает эту должность с 2014 года и баллотируется на третий срок. Эту возможность он получил по итогам конституционного референдума 2017 года, когда страна отказалась от парламентской формы правления в пользу президентской. Всего Эрдоган находится у власти более 20 лет — с 2003 по 2014 год он занимал должность премьер-министра, которая была упразднена в 2018 году.

Участвующий в президентской гонке Синан Оган выдвинут от националистического альянса. У него единственного из кандидатов иностранные корни. Политик азербайджанско-турецкого происхождения больше известен в качестве эксперта, он автор более 500 научных статей и входит в число экспертов российского дискуссионного клуба «Валдай».

Согласн последним опросам, за него готовы отдать голоса 4,8% избирателей.

Два главных кандидата на президенских выборах в Турции: Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу. © Cagla Gurdogan & Murad Sezer, Reuters - Montage RFI

«Рекордная явка»

Голосование начнется в восемь утра воскресенья, участки закроются в 17 часов, к полуночи будут объявлены первые результаты. Ожидается, что в стране проголосуют около 61 млн избирателей, еще 3 млн граждан, проживающих за рубежом, голосовали досрочно с 27 апреля по 9 мая.

По данным Высшего избирательного комитета Турции, около 1,7 миллиона граждан уже проголосовали за границей. «Мы добились рекордной явки за рубежом по сравнению с предыдущими выборами», — заявил заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим. Пять лет назад турки за границей, составляющие около 5% электората, большинством в 60% проголосовали за Реджепа Эрдогана (в целом голоса за него отдали 52,6% всех избирателей).

Если ни одному из кандидатов не удастся перешагнуть барьер в 50% голосов, второй тур состоится 28 мая.

Согласно опросу Metropoll, на выборах ожидается рекордная явка: более 84% опрошенных заявили, что будут участвовать в голосовании, еще более 11% — «скорее всего» придут на участки.

Парламентские выборы

64 миллиона избирателей страны одновременно обновят в воскресенье свой парламент, где президент Эрдоган и его союзники имеют большинство.

Согласно опросам общественного мнения, позиции Партии справедливости и развития на парламентских выборах гораздо прочнее, чем на президентских.

Всего на выборах будут представлены 32 партии и пять блоков, шансы преодолеть семипроцентный барьер есть у трех. Помимо Республиканского альянса Эрдогана и Народного альянса Кылычдароглу, это Альянс труда и свободы, в который входят Левая партия зеленых и Рабочая партия Турции. В партийный список «зеленых» включены кандидаты от левой Демократической партии народов, третьей по численности фракции в нынешнем парламенте, которая борется за интересы этнических меньшинств, в том числе курдов, но не участвует в этих парламентских выборах самостоятельно.

Анализ опросов общественного мнения, проведенный Euronews, показывает, что Партия справедливости и развития лидирует с 32,8% голосов, у идущей на втором месте Республиканской народной партии — 27,6%. На третьем месте Демократическая партия народов с 10,7%. Далее идут «Хорошая партия» из Народного альянса с 10,5% голосов и Партия националистического движения из Республиканского альянса с 6,5% голосов. Другие партии не набирают и 3%. Таким образом, блок Эрдогана может вновь получить большинство в парламенте Турции.

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