Изменится ли внешняя политика Турции, если в стране появится новый президент

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В ближайшее воскресенье в Турции пройдет первый тур президентских выборов. Сможет ли один из двух фаворитов набрать более 50 процентов голосов, пока неясно. Однако, кажется, впервые за почти два десятилетия у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появился соперник, который способен одержать победу. Если Кемаль Кылычдароглу выиграет эти выборы, чего ждать от него на внешнеполитическом направлении? Об этом Русская служба RFI поговорила с экспертом по Турции, ведущим телеграмм-канала «Повестка дня Турции» Яшаром Ниязбаевым.

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RFI: После того как из президентской гонки выбыл Мухаррем Индже, шансы на то, что у Турции может появиться новый президент возросли. Можно ли ожидать от главного конкурента Эрдогана изменений во внешней политике, разумеется, если он победит на выборах?

Яшар Ниязбаев: У нас есть несколько заявлений Кемаля Кылычдароглу, его помощника и советника по внешним делам. Исходя из этого, мы можем делать какие-то предположения. Первый момент: когда советник кандидата в президенты от оппозиции, рассказывает о политике, о видении будущего, он говорит, что «мы должны показать Москве, что мы страна НАТО».

Второй момент: сам Кылычдароглу заявляет в интервью «Deutsche welle», что он изменит внешнюю политику Турции на 180 градусов.

Третий момент: до этого он направляет письмо российским тюркологам, которые проводят «круглый стол» в Москве и говорит, что он хочет дружить с Россией, что отношения будут только улучшаться и все будет хорошо, что ничего кардинально меняться не будет, а будет баланс сил.

Кроме того, несколько дней назад появилось интервью ВВС, где Кылычдароглу по сути сказал, что он будет больше развивать отношения с Западом, а не с Москвой.

Вот эти четыре важных момента, которые показывают, какие отношения с Россией планирует Кылычдаролу в случае своей победы. И у нас уже здесь возникают сомнения, что это будут отношения, похожие на те, что были между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

►Политолог о том, что может измениться в Турции после намеченных на 14 мая президентских выборов

Но вчера Кылычдароглу сделал еще один шаг. Он опубликовал сообщение в Твиттере на русском и турецком языках, в котором обвинил Москву в том, что она вмешивается в выборы в Турции, обвинил в создании контента, дискредитирующего его, и попросил не делать этого. Но сделал он это в достаточно жесткой манере, явно указал на «русский след» и показал, что он именно так относится к происходящему. Здесь вполне можно предположить, что, видимо, таким образом Кылычдароглу дает сигнал, показывая свои будущие отношения с Москвой.

Турция не осталась в стороне от событий в Украине. В конце марта 2022 года, когда переговоры между Россией и Украиной еще были возможны, они проходили в Стамбуле. И Эрдоган выступил в роли «примирителя». Надо также понимать, что в Турции достаточно большая община крымских татар. Скажется ли возможная смена власти в Турции на отношении к войне в Украине?

Мне кажется, что именно роль посредника, которую взял на себя Эрдоган, — самая оптимальная для Турции. Поэтому если Кылычдароглу будет придерживаться этой позиции, через какое-то время он сыграет положительную роль в примирении сторон, и это будет правильно для Турции.

Если принять ту или иную сторону, Турция утрачивает роль переговорщика. Плюс здесь нужно учитывать, что действия Эрдогана были обусловлены в большей степени прагматикой, и нельзя сказать, что Эрдоган мало помогал Украине: довольно-таки серьезно помогал и вооружением, и беспилотниками, которые играют одну из ключевых ролей в происходящем. Но здесь нужно, наверное, ожидать, что Кылычдароглу, учитывая прошлый опыт, все-таки будет придерживаться баланса, как делал это Эрдоган.

В данном случае это не просто позиция Эрдогана, а в целом хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским, учитывая историческое прошлое страны.

Если говорить о крымских татарах, то они и при Эрдогане имели влияние — он встречался с представителями Меджлиса. Наверное, то же самое будет делать и Кылычдароглу в случае победы. Я полагаю, что в этом вопросе особо ничего не изменится.

Если Кемаль Кылычдароглу изменит свою позицию в отношении России, то в экономическом смысле могут возникнуть некоторые проблемы у турецкой стороны. Речь идет о разного рода экономических проектах, в том числе и о «Турецком потоке», и о «Голубом потоке». Я думаю, что Кылычдароглу больше будет обращать внимание на интересы Турции.

Турция не присоединилась к западным санкциям в отношении России. Более того, есть предположения, что именно Турцию активно используют для обхода этих санкций. Что в этом смысле можно ожидать от Кылычдароглу?

Мы видим очень серьезный, очень большой рост торгового оборота между Турцией и Россией. Конечно, понятно, что это не просто вдруг развились экономические отношения. Здесь играет роль реэкспорт, который идет именно через Турцию. Поэтому мы задаемся вопросом — сильно ли изменит Кылычдароглу эту политику или он продолжит то, что сейчас делает Эрдоган, а он перестал пытаться обходить санкции. Например, карта «Мир» в Турции заблокирована, россияне не могут использовать свои кредитные и банковские карточки. В прошлом месяце упал экспорт на целых 20 процентов — это тоже говорит о том, что что-то поменялось. Турция открыто не поддерживает западные санкции, не присоединяется к ним, но и не действует наперекор своим партнерам, которые ввели санкции против России. По крайней мере, так Кылычдароглу говорил недавно, когда госсекретарь США Энтони Блинкен был в Турции. Так что, вероятно Кемаль Кылычдароглу в случае победы попытается найти какой-то компромисс или выход из ситуации.

Вы уже упомянули о том, что кандидат в президенты от оппозиции говорит о Турции как о стране НАТО. Но именно Турция помешала присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу. Измениться ли позиция Турции в этом вопросе, если к власти придет Кылычдароглу?

Я думаю, что в данном вопросе фамилия президента не имеет значения, потому что Турция в целом за расширение НАТО. Обратим внимание: Эрдоган — это человек, который некоторое время назад выступил против президента Франции Эмманюэля Макрона, когда тот сказал о «смерти мозга» НАТО.

Турция — пронатовская страна. Единственное, что нужно понимать, что у Турции есть вопросы к некоторым западным государствам, которые решили присоединиться к НАТО. У турецких руководителей появился шанс изменить что-то в отношениях с некоторыми странами, которые на Турцию особо не обращают внимание, на ее переживания или опасения. Они говорят: «у нас свои законы по поводу терроризма. И если мы не видим никакой угрозы, ничего, противоречащего нашим законам, мы не мешаем людям существовать». А Турция требует. Но поскольку у нее нет рычагов давления, она не может получить результат. А вот в случае со Швецией и Финляндией у нее появилась такая возможность, и она ее использовала. То же самое будет использовать и Кылычдароглу, просто, может быть, с ним можно будет быстрее договориться, так как он новый лидер и не такой жесткий, как Эрдоган.

Эксперты говорят, что и Эрдоган, и Кылычдароглу имеют приблизительно равные шансы на победу на этих выборах. Может ли один из них рассчитывать на победу в первом туре?

Действительно, насколько мы видим по опросам, а они очень сильно разнятся, скорее всего, будет второй тур. Решение Мухаррема Индже снять свою кандидатуру и выйти из предвыборной гонки, наверное, повлияет на 2–3 процента как минимум — он все-таки отбирал голоса у Кылычдароглу. Мы ожидаем, что это может повлиять на результат выборов, и не исключено, что они могут завершиться в первом туре, об этом мы узнаем 14 мая.

Пока есть понимание, что у лидеров шансы 50 на 50. Сейчас никто не берется давать 100-процентную уверенную оценку результатов, хотя есть социологи, например исследовательская компания МАК, которая говорит, что, по их подсчетам, Кылычдароглу уже опережал Эрдогана, но с выходом из гонки Инже это уже стало для них очевидно.

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