Эмиссары воюющих в Судане сторон заключили декларацию о защите гражданского населения. О перемирии речь не идет
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По итогам шести дней переговоров в саудовском городе Джедда посланники воюющих сторон в Судане подписали «декларацию о защите гражданского населения». В документе перемирие даже не упоминается, сообщает AFP.
В Судане около месяца не утихает вооруженная конфронтация между регулярной армией во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом (де-факто главой государства) и «Силами быстрого реагирования» (RSF) генерала Мохаммеда Хамдана Дагло.
С начала войны неоднократно объявлялось перемирие, которое всякий раз не соблюдалось.
После шести дней переговоров в саудовском городе Джедда посланники воюющих сторон подписали декларацию по защите гражданского населения и доступу гуманитарной помощи. Никаких обещаний о перемирии сделано не было.
В Париже приветствовали эту декларацию, призвав воюющие стороны в самые короткие сроки заключить «долгосрочное перемирие», которое облегчило бы открытые гуманитарных коридоров и обеспечило бы безопасность гражданских, остающихся в зоне военных столкновений.
Переговоры в Джедде начались 6 мая под эгидой Саудовской Аравии и США.
Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Фолькер Пертес заявил в пятницу, что переговоры о перемирии, как ожидается, могут возобновиться уже 12 или 13 мая, передает Reuters.
Воюющие стороны в Судане обвиняют друг друга в атаках на гражданское население. Регулярная армия обвиняет «силы быстрого реагирования» в использовании мирного населения в качестве «живого щита». RSF в свою очередь обвиняет армию в авиарейдах по столице, Хартуму, где проживают пять миллионов человек.
Военные действия в Судане спровоцировали исход из страны около 200 тысяч человек, по последним данным ООН. На 700 тысяч человек увеличилось число внутренних беженцев в стране.
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