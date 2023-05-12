Эмиссары воюющих в Судане сторон заключили декларацию о защите гражданского населения. О перемирии речь не идет

Дым в Хартуме, столице Судана, где развернулись масштабные боевые действия между регулярной армией и военизированной группировкой RSF, 22 апреля 2023 г.

По итогам шести дней переговоров в саудовском городе Джедда посланники воюющих сторон в Судане подписали «декларацию о защите гражданского населения». В документе перемирие даже не упоминается, сообщает AFP.

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В Судане около месяца не утихает вооруженная конфронтация между регулярной армией во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом (де-факто главой государства) и «Силами быстрого реагирования» (RSF) генерала Мохаммеда Хамдана Дагло.

С начала войны неоднократно объявлялось перемирие, которое всякий раз не соблюдалось.

После шести дней переговоров в саудовском городе Джедда посланники воюющих сторон подписали декларацию по защите гражданского населения и доступу гуманитарной помощи. Никаких обещаний о перемирии сделано не было.

В Париже приветствовали эту декларацию, призвав воюющие стороны в самые короткие сроки заключить «долгосрочное перемирие», которое облегчило бы открытые гуманитарных коридоров и обеспечило бы безопасность гражданских, остающихся в зоне военных столкновений.

Переговоры в Джедде начались 6 мая под эгидой Саудовской Аравии и США.

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Судану Фолькер Пертес заявил в пятницу, что переговоры о перемирии, как ожидается, могут возобновиться уже 12 или 13 мая, передает Reuters.

Воюющие стороны в Судане обвиняют друг друга в атаках на гражданское население. Регулярная армия обвиняет «силы быстрого реагирования» в использовании мирного населения в качестве «живого щита». RSF в свою очередь обвиняет армию в авиарейдах по столице, Хартуму, где проживают пять миллионов человек.

Военные действия в Судане спровоцировали исход из страны около 200 тысяч человек, по последним данным ООН. На 700 тысяч человек увеличилось число внутренних беженцев в стране.

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