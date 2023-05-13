Новая эскалация между Израилем и боевиками Газы: сообщается о более 30 убитых и десятках раненых

В пятницу, 12 мая, израильская армия и боевики в секторе Газа продолжили обмен ракетными ударами. Армия обороны Израиля сообщила, что точеными ударами убила ряд высокопоставленных боевиков группировки «Исламский джихад» в секторе Газа, в свою очередь из Газы в сторону Израиля были направлены сотни ракет. Сирена ракетной тревоги накануне прозвучала в районе Иерусалима. Сообщается о более 30 погибших и десятках раненых, в основном в секторе Газа.

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Нынешняя эскалация между армией Израиля и группировкой «Исламский джихад» происходит, несмотря на попытки Египта выступить посредником. Это обострение стало самым острым с августа прошлого года.

Во вторник, 9 мая, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в рамках операции «Щит и стрела» точечными ударами убила трех лидеров военного крыла группировки «Исламский джихад» в Газе. В ЦАХАЛ подчеркнули, что убитые боевики представляли непосредственную угрозу для мирных жителей Израиля.

На следующий день, 10 мая, поступили сообщения о пуске ракет в сторону юга и центра Израиля. Сирены ракетной тревоги прозвучали в том числе в Тель-Авиве.

11 мая в ЦАХАЛ заявили, что убили еще двух руководителей «Исламского джихада» точечными ударами, а также нанесли удары по инфраструктуре боевиков в Газе, включая инфраструктуру по производству вооружений.

Израильская армия накануне сообщила, что на этой неделе более 860 ракет были выпущены боевиками с территории Газы по Израилю. Накануне сирена ракетной тревоги звучали в районе Иерусалима.

В Израиле утверждают, что около 20% ракет, выпущенных боевиками, упали в самой Газе, в результате чего погибли четверо гражданских, включая 10-летнего ребенка и двух подростков. Еще 260 ракет были перехвачены системой ПВО «Железной купол». В ЦАХАЛ говорят о 91% успеха ПВО в перехвате ракет.

В армии Израиля подчеркнивают, что боевики в Газе используют гражданских в качестве «живого щита» для защиты командных пунктов, установок для пуска ракет и военных постов от точечных ударов ЦАХАЛ. В ЦАХАЛ заявляют, что наносят удары только по военным объектам боевиков, и имеется множество примеров, когда пилоты ВВС Израиля отменяли запланированые удары по позициям «Исламского джихада», когда узнавали, что рядом с целью находятся дети.

В министерстве здравоохранения в Газе 12 мая заявили, что на этой неделе 31 человек (включая шесть детей и трех женщин) погибли и более 100 получили ранения в результате израильских авиаударов в Газе. В израильском Реховоте в результате ракетного попадания по жилому дому погиб один человек. Еще пятеро получили ранения с израильской стороны, по сообщению врачей.

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