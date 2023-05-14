Вступило в силу перемирие между Израилем и группировкой «Исламский джихад»

При посредничестве Египта Израиль и боевики группировки «Исламский джихад» накануне заключили договоренность о прекращении огня после пяти дней ракетных обстрелов, в результате которых, по сообщениям, погибли более 30 человек. В воскресенье утром сигналов воздушной тревоги слышно не было.

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Режим прекращения огня формально вступил в силу вечером в субботу, в 22 часа по местному времени. Однако уже после этого, поздно вечером, обмен ракетными ударами между Израилем и боевиками сектора Газы продолжился.

Как пишет израильская пресса, в полуночи наступило затишье. Утром в воскресенье сигналов воздушной тревоги слышно не было, отмечает AFP.

Утром 14 мая было объявлено о постепенном открытии КПП «Эрез» и «Керем Шалом» на границе сектора Газы.

Начавшаяся на этой неделе эскалация между израильской армией (ЦАХАЛ) и группировкой «Исламский джихад» стала самой масштабной с августа 2022 года. Новый виток напряженности и ракетных обстрелов начался во вторник. Тогда в ЦАХАЛ объявили, что в результате израильских точечных ударов были убиты трое высокопоставленных боевиков «Исламского джихада» в секторе Газы.

В министерстве здравоохранения в Газе накануне заявили, что в результате израильских ударов, начиная с 9 мая, погибли 33 человека, в том числе шестеро детей. Женщина погибла в израильском Реховоте в центре страны от попадания ракеты в жилой дом. Сообщается также, что в Израиле от осколка ракеты, выпущенной из сектора Газы, погиб палестинский рабочий, находившийся в поле. В ЦАХАЛ заявили, что четверо гражданских (в том числе трое детей) погибли в Газе от упавших там ракет боевиков.

Израиль и группировка «Исламский джихад» выразили благодарность Египту за посреднические усилия в достижении перемирия.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США приветствуют соглашение о прекращении огня между Израилем и «Исламский джихадом» в Газе. Она поблагодарила президента Египта Абдула Фаттаха Ас-Сиси за посредничество между сторонами, а также выразила благодарность эмиру Катара Тамиму бин Хамаду Аль-Тани. «Официальные лица США тесно сотрудничали с региональными партнерами для достижения этого разрешения боевых действий, чтобы предотвратить дальнейшие человеческие жертвы и восстановить спокойствие как для израильтян, так и для палестинцев», — говорится в ее коммюнике.

Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов заявил, что приветствует объявление о прекращении огня в Газе и Израиле, выразив благодарность Египту. «Я глубоко опечален гибелью и ранениями людей, в том числе женщин и детей, от израильских авиаударов в Газе и неизбирательными ракетными пусками в сторону Израиля „Палестинским исламским джихадом“ и другими группировками», — говорится в его заявлении. Младенов призвал стороны соблюдать режим прекращения огня и немедленно восстановить доступ к гуманитарной помощи, меры в социальной и экономической сферах для поддержки населения Газы.

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