В Турции выбирают президента, оппозиция объединена. Удержится ли Эрдоган у власти?

Выборы в Турции

В воскресенье, 14 мая, в Турции проходит первый тур президентских выборов, а также выборы в парламент. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Основным соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана стал лидер широкой оппозиционной коалиции Кемаль Кылычдароглу, глава Республиканской народной партии, созданной Кемалем Ататюрком.

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За три дня до президентских выборов свою кандидатуру снял один из четырех кандидатов, Мухаррем Индже, что увеличило шансы на победу Кылычдароглу уже в первом туре. Также на президентский пост выдвинулся Синан Оган от политического блока «Альянс АТА» («Альянс предков»).

Несмотря на авторитаризм и концентрацию власти в руках Эрдогана, в Турции все еще остается возможность повлиять на политику через выборы. Опросы показывают раскол турецкого общества на две большие группы — сторонников Эрдогана и желающих перемен.

Это одни из самых напряженных выборов в турецкой истории. Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов в первом туре, 28 мая пройдет второй тур.

Последний довыборный опрос общественного мнения института Konda, результаты которого были опубликованы в четверг, показал, что за Кылычдароглу готовы голосвать 49,3% избирателей, за Эрдогана — 43,7%, и 2,2% — за Мухаррема Индже, который тогда еще не снял свою кандидатуру. Рейтинг Синана Огана, согласно опросу, составлял 4,8%.

Кемаль Кылычдарогу на предвыборном митинге 30 апреля 2023 г. © Alp Eren Kaya/Republican People's Party/Handout via REUTERS

Явка на выборах ожидается высокой, корреспонденты на месте сообщают об очередях перед избирательными участками. В общей сложности 64 миллиона избирателей, которые также обновят парламент, зарегистрированы почти на 200 тысячах участках по всей стране с населением 85 миллионов человек.

На эти выборы лидер оппозиции Кылычдароглу шел с обещанием бороться за права и свободы, за демократию, избавиться от коррупции, переориентировать внешнюю политику на Запад. А также вернуть Турцию к парламентской республике, упразднить поправки к Конституции 2017 года, значительно расширившие полномочия Эрдогана.

На днях Кемаль Кылычдароглу обвинил РФ во вмешательстве в турецкие выборы и в проведении кампании по дезинформации на стороне Эрдогана с помощью публикации фейков. В своем твиттере 11 мая он опубликовал сообщение на турецком и русских языках, где выдвинул обвинения в адрес России в «монтаже, заговорах, контенте Deep Fake» и призвал РФ «держать руки подальше от турецкого государства», если в Москве хотят «продолжения дружбы» после 15 мая. В Кремле вмешательство в турецкие выборы отрицают.

С такими обвинениями в адрес Москвы Кылычдароглу выступил после того, как Эрдоган показал своим сторонникам на митинге видео, где Кылычдароглу призывает принять участие в голосовании, затем на кадрах появляется один из основателей Рабочей партии Курдистана (РПК). Журналисты DW, изучившие это видео, пришли к выводу, что это фейк и манипуляция: видео было смонтировано из двух разных частей с разным фоном и содержанием с целью обвинить Кылычдароглу в связях с курдскими боевиками.

Эрдоган: от реформ к авторитаризму

Реджеп Эрдоган руководит Турцией два десятилетия на постах сначала премьер-министра, а с 2014 года — президента. С 2018 года, когда Эрдоган избрался снова, он фактически стал единоличным правителем, в прессе его часто стали именовать турецким «султаном». Масштабные чистки и репрессии в отношении оппонентов, которые Эрдоган произвел после попытки военного переворота 2016 года, укрепили авторитаризм.

Эрдоган фактически определяет всю политику страны — от армии до кредитно-денежных вопросов. При нем же в Турции произошел сдвиг от светской кемалистской модели государства ко все более явной исламизации.

При этом усилилось влияние Турции как международного игрока. Турция, являющаяся членом НАТО, поддерживает отношения с Москвой и до сих пор не присоединилась к международным санкциями в отношении РФ. В прошлом году Эрдоган стал посредником в зерновой сделке между Украиной и РФ.

Если первые годы правления Эрдогана были отмечены экономическими успехами и ростом благосостояния граждан, в последние годы Турция столкнулась с серьезными экономическими проблемами, в частности высокой инфляцией и ростом цен. Обвалилась национальная валюта. Обвинения звучат в адрес лично Эрдогана, сконцентрировавшего в своих руках фактически всю полноту власти.

Землетрясение, случившееся в феврале этого года, в результате которого в Турции рухнули десятки тысяч зданий, погибли более 50 тысяч человек и более трех миллионов стали вынужденными переселенцами, также поставило под сомнение всемогущество президента. Именно на мощи строительного сектора, достижения которого, как он заявлял, модернизировали Турцию, Эрдоган основывал свой успех в течение первого десятилетия пребывания у власти.

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