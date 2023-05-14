Выборы в Турции: по данным госСМИ, Эрдоган лидирует в первом туре, но у него меньше 50% голосов

Обновляется

В Турции идет подсчет голосов после голосования в первом туре президентских выборов

В воскресенье, 14 мая, в Турции состоялся первый тур выборов президента, а также выборы в парламент. По данным подсчета голосов 90% урн, лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, набирающий 49,86% голосов. Об этом сообщает государственное агентство Anadolu. Это означает перспективу второго тура.

Реклама Читать далее

По данным Anadolu, после открытия 90% урн Эрдоган набирает 49,86% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,38%, разрыв между ними еще более сократился.

У себя в твиттере Кемаль Кылычдароглу через некоторое время после закрытия участков, когда госСМИ еще сообщали о более уверенном лидировании Эрдогана по итогам подсчета части голосов, написал «Мы впереди».

Чуть позднее он написал: «Вымысел, который начинался с 60%, теперь упал ниже 50%. Наблюдатели за бюллетенями и члены избирательной комиссии не должны покидать свои места. Мы не будем спать сегодня ночью, мой народ. Предупреждаю ЦИК о том, вы должны предоставить данные по провинциям».

Тем временем Эрдоган заявил, что выборы 14 мая стали «праздником демократии», и «пока идет подсчет голосов, пытаться поспешно объявлять результаты означает узурпацию воли народа».

Официальные результаты выборов будут объявлены только через несколько дней.

Если ни один из кандидатов в первом туре не преодолеет планку в 50% голосов, 28 мая состоится второй тур президентских выборов.

Избирательные участки в Турции закрылись в 17 часов по местному времени. Первые предварительные результаты, опубликованные в турецких госСМИ, показывали еще более уверенное лидирование Реджепа Эрдогана.

Так, турецкие госСМИ сообщали, что по итогам обработки примерно 9% урн, о почти 60% голосах за Эрдогана и всего около 35% — за его основного соперника Кемаля Кылычдароглу.

Однако по мере подсчета голосов разрыв между двумя кандидатами, согласно сообщениями СМИ, начал сокращаться. Первые результаты приходят из районов, где традиционно сильна поддержка Эрдогана.

Обнародованные средствами массовой информации предварительные результаты сильно расходятся с результатами последнего довыборного опроса центра Konda, которые были обнародованны в четверг. Согласно их данным, за кандидата от объединившейся оппозиции головы были голосовать 49,3% избирателей, за Эрдогана — только 43,7.

Ссылаясь на манипуляции при освещении досрочных результатов предыдущих выборов, оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал не прислушиваться к досрочным результатам, обнародованным государственным агентством Anadolu, передает Reuters.

Сообщений о массовых фальсификациях на избирательных участках пока не поступало. При этом сообщалось об отдельных нарушениях. Например, об обнаружении бюллетений с заранее проставленными печатями за Реджепа Эрдогана.

Кемаль Кылычдароглу призвал наблюдателей не оставлять без внимания урны для голосования, пока не будет составлен и подписан последний протокол, и следить за возможными нарушениями.

В качестве кандидатов на пост президента Турции выдвинулись действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса ATA» националистической направленносии Синан Оган.

Социал-демократ Кылычдароглу — основной соперник Эрдогана — выдвинулся от оппозиционного блока из шести партий. Он баллотировался с обещаниями вернуть Турцию к парламентской системе, восстановить независимость ряда государственных институтов, побороться с коррупцией, встать на путь сближения с Евросоюзом и США. Высказывались надежды, что в случае победы Кылычдароглу могут быть освобождены политзаключенные.

Кемаль Кылычдароглу незадолго до голосования потребовал, чтобы Россия «держала подальше руки» от Турции, обвинив Москву во вмешательстве в турецкие выборы на стороне Эрдогана путем распространения фейков. Кылычдорогу подчеркнул, что располагает доказательствами российского вмешательства. В Кремле отвергли эти обвинения, подчеркнув, что в Москве дорожат отношениями с Анкарой.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться