Выборы в Турции

В Турции объявлен второй тур президентских выборов, в который прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер объединившейся оппозиции Кемаль Кылычдароглу

Глава высшего избирательного совета (YSK) Турции Ахмет Йенер заявил, что в стране состоится второй тур президентских выборов 28 мая, так как никто из кандидатов не преодолевает планку в 50% голосов по итогам голосования в первом туре. Его слова приводит турецкий госканал TRT Haber.

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Йенер объявил предварительные результаты, согласно которым действующий президент Реджеп Эрдоган получает 49,51% голосов, его основной соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,88%. Еще один кандидат Синан Оган — 5,17%. За снявшего 11 мая свою кандидатуру Мухаррема Индже, чье имя осталось в бюллетенях, все-таки проголосовали 0,44% избирателей.

По словам председателя Избирательного совета, с учетом небольшого числа еще не подсчитанных бюллетеней никто из кандидатов не сможет ни при каких обстоятельствах набрать в первом туре более 50%. Таким образом, Высший избирательный совет объявил о проведении второго тура президентских выборов в воскресенье, 28 мая.

При этом окончательные официальные результаты первого тура будут обнародованы только 19 мая.

Как следует из предварительных результатов, опубликованных госагентством Anadolu, более миллиона бюллетеней признаны недействительными в первом туре.

Многие уже рассуждают о том, как во втором туре могут распределиться более 5% голосов, полученные Синаном Оганом, который баллотировался от альянса ATA националистической направленности.

Глава YSK также сообщил данные о явке. В Турции она составила 88,92%, за границей — 52,69%.

Основной фондовый индекс Турции BIST-100 упал более чем на 6% после первого тура президентских выборов, в котором лидером был назван действующий президент.

Высокая поляризация

Результаты голосования подтверждают высокий уровень поляризации турецкого общества. Предвыборные опросы предсказывали второй тур, но при этом отдавали преимущество оппозиционному кандидату.

Кемалист, социал-демократ Кемаль Кылычдароглу баллотируется от широкого оппозиционного альянса из шести партий. Турецкая оппозиция объединилась перед выборами с целью положить конец правлению Реджепа Эрдогана, который значительным образом расширил свои полномочия в 2017 году путем поправок в Конституцию.

Выборы прошли на фоне того, что Турция страдает от экономических проблем, в частности, инфляции, измеряющейся двузначными цифрами. Эрдогана также обвиняют в недостаточной и неэффективной реакции на февральское землетрясение, унесшее жизни более 50 тысяч человек на юге страны.

Кылычдароглу шел на выборы с обещанием вернуть Турцию к демократии и светскому государству, изменить финансовую политику, а также пойти на сближение с Евросоюзом и США. За несколько дней до первого тура Кылычдароглу обвинил Москву во вмешательстве в турецкие выборы на стороне Эрдогана путем распространения фейков. В Кремле это отрицают.

В интвервью агентству Reuters Кылычдароглу 12 мая говорил о том, что в случае победы будет выдвигать еще одну мирную инициативу по прекращению российско-украинской войны. «Для нас и для всего мира очень важно, если нам удастся достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Но мы должны ясно дать понять, что мы не считаем правильным, чтобы какая-либо страна оккупировала другую страну», — подчеркнул Кылычдароглу.

Первый тур президентских выборов состоялся в Турции одновременно с выборами в парламент, где, по данным обработки голосов из 99,86% избирательных урн, побеждает «Народный альянс» во главе с правящей «Партией справедливости и развития» Эрдогана. Правящий альянс набирает 49,46%, по данным, которые приводит государственное агентство Anadolu. Оппозиционный альянс во главе с левоцентристской кемалистской «Республиканской народной партией» набирает чуть более 35% голосов.

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