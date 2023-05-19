Участики саммита G7 в Хиросиме ужесточают санкции против России и хотят ослабить зависимость от торговли с Китаем

В японском городе Хиросима с 19 по 21 мая проходит саммит стран G7. Уже в пятницу лидеры Большой семерки согласовали новые санкции, чтобы «лишить Россию технологий, промышленного оборудования и услуг G7, которые поддерживают ее военную кампанию». В частности, под санкции попадает российская алмазодобывающая промышленность. В воскресенье в Хиросиме ожидается президент Украины Владимир Зеленский.

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Саммит Большой семерки, объединивший лидеров ведущих экономик мира (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада), ставит целью выработку обшей стратегии в отношении России и Китая.

Первый день работы саммита в Хиросиме начался с публикации коммюнике, где утверждается готовность полностью «лишить Россию технологий G7, промышленного оборудования и услуг, которые поддерживают ее военную машину», чтобы остановить войну в Украине.

Промышленно развитые страны снова говорят об ограничении доступа России к товарам двойного назначения, включая экспорт в страну промышленного оборудования, инструментов и других технологий. Но сегодня речь идет о необходимости пресечь поставки «из всех стран». Экономическая Les Echos уточняет, что санкции включают «промышленное производство, строительство и транспорт, а также бизнес-услуги «.

США на саммите G7 представляет президент Джо Байден. В канун саммита Вашингтон объявил о мерах для пресечения поставок американских товаров «примерно 70 организациям в России и других странах». Для этого будет расширен «черный» санкционный список Министерства торговли США. В него попадут более 300 имен «людей, организаций, кораблей и самолетов» Европы, Ближнего Востока и Азии.

Ограничение сбыта российских алмазов и другие санкции

Европейский союз «ограничит торговлю российскими алмазами» в рамках санкций против вторжения в Украину, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель на саммите G7 в Японии.

До сих пор российская торговля алмазами оставалась вне санкционных мер. Она ежегодно приносит Москве несколько миллиардов долларов. Вопрос о применении санкций к этой отрасли поднимался на прошлогодней встрече лидеров G7 в Германии. Но Евросоюз, под давлением Бельгии, не обеспечил этой мере необходимой поддержки. Напомним, бельгийский Антверпен является исторической столицей торговли бриллиантами на европейском континенте. Там работают алмазная и три бриллиантовые биржи.

L'Union européenne va "limiter le commerce des diamants russes" dans le cadre des sanctions contre l'invasion de l'Ukraine, a annoncé Charles Michel, le président du Conseil européen, au sommet du G7 à Hiroshima, au Japon. https://t.co/n77VnZ5317 — La Libre Eco (@LaLibreEco) May 19, 2023

Сегодня же поднимается не только вопрос об ограничении покупок российского драгоценного сырья, но и о воздействии на Индию, традиционного посредника России, специализирующуюся на обработке алмазов. Позиция G7 будет высказана индийскому премьеру Нарендре Моди непосредственно в Хиросиме. Индия, отказавшаяся осудить российское вторжение в Украину, входит в число восьми стран, приглашенных на саммит G7 для более эффективной координации антироссийских санкций. Основными покупателями российских алмазов до сих пор были Бельгия, Индия и Объединенные арабские эмираты.

Большая семерка будет также взаимодействовать с Турцией, торгующей в обход санкций российским газом, с Казахстаном, превратившимся в экспортёра российской нефти, и другими странами-соседями России. Лидеры G7 также обязались продолжать снижение своей зависимости от поставок ядерного топлива из России.

Франция против конфронтации с Китаем

Если в вопросе санкций против России позиция Франции не отличается от общей позиции G7, в вопросе взаимодействий с Пекином Париж озвучил позицию, отличную от американской. В канун открытия саммита Елисейский дворец дал понять, что саммит «не будет антикитайским». Франция хочет «работать с Китаем» но при условии «соблюдения всеми более ясных правил». Пекин же, внимательно следит за консультациями в Хиросиме и дал понять, что намерен защищаться от возможного экономического давления на китайские компании в случае санкций G7 за торговлю с Россией.

Обозреватели подчеркивают сегодня, что в отличие от Индии и Бразилии, Китай (не осудивший российское военное вторжение в Украину и не присоединившийся к санкциям) не вошел в список третьих стран, приглашенных участвовать во встрече лидеров промышленно развитых стран мира.

Сложность китайского вопроса состоит в том, что главам государств и правительств G7 необходимо сегодня найти общую позицию для обеспечения «экономической безопасности» свих стран. Для этого нужно ограничить экономическую зависимость от поставок китайского производства. Большая семерка намерена также продемонстрировать Пекину свое единство в поддержке Тайване. В то же время страны G7, и в частности Франция, говорят о необходимости избежать эскалации напряженности в отношениях с Китаем.

Дань памяти жертв Хиросимы

Руководство Японии надеется воспользоваться саммитом G7, чтобы совместно выступить с решительным призывом к ядерному разоружению. Поэтому перед открытием саммита руководители стран Большой семерки посетили Мемориальный парк мира в Хиросиме.Там они почтили память 140 000 жертв американской атомной бомбы, сброшенной на город 6 августа 1945 года. Президент Байден стал вторым действующим президентом США, посетившим Хиросиму, после Барака Обамы в 2016 году.

Призыв к атомному разоружению звучит особенно актуально в момент, когда руководство России неоднократно сообщало о «допустимости применения ящерного оружия» при определенных условиях.

До недавнего времени многотысячный арсенал «ядерных держав», в частности России, рассматривался исключительно как составляющая стратегии ядерного сдерживания.

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