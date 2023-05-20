Лидеры G7 призвали Китай оказать давление на РФ, чтобы та «немедленно и безговорочно» вывела свои войска из Украины

Саммит G7

Лидеры стран «Группы семи» призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы та «немедленно, полностью и безоговорочно» вывела свои войска из Украины. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7 в Хиросиме.

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«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию, и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска из Украины», — говорится в документе (.pdf).

Лидеры «Группы семи» еще раз подтвердили свою «непоколебимую поддержку» Украины, которую они будут оказывать «до тех пор, пока в Украине не будет установлен всеобъемлющий, справедливый и прочный мир».

Китай, ни разу публично не осудивший нападение РФ на Украину, заявляет о себе как о потенциальном посреднике в политическом урегулировании межжу Москвой и Киевом.

На днях с визитом в Украине находился специальный посланник правительства Китая Ли Хуэй, который был послом КНР в России. В связи с этим визитом в МИД Украины подчеркнули, что Киев не принимает никаких предложений, которые бы предусматривали потерю украинских территорий или замораживание конфликта. В ближайших планах Ли Хуэя — посещение ряда европейских столиц и Москвы.

Что касается самой КНР, лидеры G7 заявили, что «готовы выстраивать с Китаем конструктивные и стабильные отношения, признавая важность открытого диалога и высказывая свою озабоченность Пекину напрямую».

В документе подчеркивается, что страны G7 не ставят своей целью ослабить Китай или каким-либо образом подорвать экономическую мощь или развитие страны.

Лидеры «Группы семи» заявили, что продолжат выражать обеспокоенность ситуацией с правами человека в Китае, в том числе в Тибете и Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В коммюнике также говорится, что лидеры G7 «серьезно обеспокоены» ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях». «Мы выступаем решительно против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой или принуждением», — подчеркивается в документе.

Там же отмечается, что мир и стабильность в Тайваньском проливе — это «неотъемлемая часть безопасности и процветания в междуародном сообществе».

Вопрос Тайваня является наиболее чувствительной темой в отношениях КНР с Соединенными Штатами, и эта тема нередко становится источником напряженности. В апреле этого года Китай провел военные учения в районе Тайваня, отрепетировав «точечные удары по ключевым целям» на острове. Напряженность между Китаем и Тайванем возросла также в августе 2022 года из-за визита на остров тогдашней спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

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