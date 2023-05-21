Почему режим Асада вернули в Лигу арабских государств после 12 лет изоляции?

Сирия-арабский мир

Башар Асад в пятницу впервые с 2010 года принял участие в саммите Лиги арабских государств, что можно считать значимой дипломатической победой асадовского режима, контролирующего большую часть Сирии.

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Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств было принято в начале мая в Каире в ходе встрече глав МИД ряда арабских стран. Это решение спровоцировало недовольство в Вашингтоне, а также резкую критику сирийской оппозиции.

Башар Асад — сын предыдущего сирийского президента Хазефа Асада — находится у власти в Сирии с 2000 года. Его режим обвиняют в многочисленных военных преступлениях, в том числе в применении химического оружия против гражданского населения.

Панарабская лига изгнала из своих рядов сирийский режим в конце 2011 года в связи с кровавым подавлением протестов, что затем вылилось в гражданскую войну, где участвовали и другие страны, в частности Россия, воевавшая на стороне Асада. В 2013 году сирийская оппозиция и вовсе заняла официальное место Сирии на саммите Арабской лиги в Катаре, стране, активно поддержавшей сирийских повстанцев.

Башар Асад, удержавший власть и восстановивший контроль над примерно двумя третями сирийской территории благодаря военной поддержке РФ и Ирана, 19 мая присутствовал на саммите Лиги арабских государств в саудовской Джидде. В канцелярии Асада заявили, что на саммит его пригласил саудовский король Салман.

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Башар Асад встретился в частности с шейхом Мансуром ибн Заидом, вице-президентом ОАЭ — страны, проявившей особую активность в реинтеграции Дамаска в «арабскую семью». В марте этого года Асад Объединенные Арабские Эмираты стали первой арабской страной, куда впервые с начала войны приехал Башар Асад, свое посольство в Дамаске они восстановили еще в 2018 году. С недавних пор на этот путь встала Саудовская Аравия.

С «нормализацией» режима Асада согласны не все

«Арабские страны, особенно страны Персидского залива, совершенно не чувствительны к вопросам прав человека. Отсюда возвращение в силу в регионе авторитарных режимов, которые, казалось, пошатнулись в 2011 и 2019 годах. Эту „скобку“ они очень хотят закрыть, и поэтому не стесняются сближаться с режимом Башара Асада», — отмечает исследовательница французского Фонда стратегических исследований, специалистка по современному арабскому миру Аньес Леваллуа.

Толчок к дальнейшей «нормализации» сирийского режима в арабском мире дала и волна солидарности после землетрясения 6 февраля, приведшего к огромным жертвам и разрушениям на севере страны. Причем один из наиболее пострадавших от землетрясений районов — провинция Идлиб на северо-западе Сирии — это форпост противников режима Асада, который до сих пор неподконтролен Дамаску.

Впрочем, некоторые страны, с начала войны в Сирии, поддержавшие оппозицию, по-прежнему сопротивляются процессу «нормализации» асадовского режима. Это, например, Катар, заявивший, что хоть и не будет выступать против возвращения Сирии в Арабскую лигу, но при этом отказывается восстанавливать дипломатические отношения с Дамаском. Такую же позицию занимает Марокко.

Наркотрафик и другие вызовы

Если режим Башара Асада рассчитывает на инвестиции стран Персидского залива, то в регионе рассчитывают на разрешение ряда проблем, связанных с Сирией. Среди проблем, которые надеются разрешить арабские страны, называют проблему с беженцами, усиление иранского влияния, терроризм.

«Что касается вопросов терроризма и возвращения беженцев, Башар Асад всегда знал, что у него есть возможность причинять вред, чем он размахивает, парализуя весь мир. Он пытается дать понять всем, кто не на его стороне, что они могут пострадать от последствий. Все это с целью восстановить авторитет на региональной арене», — отмечает исследовательница Аньес Леваллуа.

Еще одна проблема — контрабанда наркотика каптагона. Практически все производство этого синтетического наркотика, вызывающего быструю зависимость, находится в Сирии, значительные поставки идут в богатые страны Персидского залива.

В феврале этого года Европейский союз ввел санкции против ряда членов семьи и приближенных Башара Асада, обвиненных в причастности к наркотрафику. Санкции в связи с контрабандой каптагона, в том числе в отношении родственников Асада, ввели также США и Великобритания. В заявлении британского правительства упомянуто, что, по оценкам независимых экспертов, объем незаконной торговли каптагоном может достигать 57 миллиардов долларов, и 80% этого амфетамина производится на территории Сирии.

Согласно расследованию AFP, опубликованному в ноябре, стимулятор, который ранее ассоциировался с джихадистами группировки «Исламское государство», породил нелегальную индустрию, которая поддерживает режим президента Асада, что сделало Сирию наркогосударством.

Эксперты, опрошенные CNN, считают, что контрабанда каптагона может стать едва ли не ключевым рычагом давления режима Асада в его переговорах с соседними странами. Башар Асад может предлагать соседям сдерживать наркотрафик в качестве «жеста доброй воли». Однако даже в случае достижения договоренностей между Сирией и ее соседями по обузданию наркотрафика, режим Асада вряд ли откажется от такого важного для него источника дохода, полагают опрошенные телеканалом специалисты.

В одном зале с Зеленским

Союзник Путина, Асад, 19 мая на саммите в Джидде оказался в одном зале с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в ходе саммита упрекнул некоторые страны региона в игнорировании российской агрессии против Украины.

Сирия Башара Асада в начале марта 2022 года была в числе пяти стран (включая саму РФ), голосовавших против резолюции ООН с требованием прекратить агрессию против Украины.

Другие арабские страны в основном не демонстрировали твердых позиций относительно российского вторжения в Украину и не присоединялись к западным санкциям в отношении РФ. Эр-Рияд в сентябре 2022 года участвовал в обмене военнопленными между Москвой и Киевом. Саудовская Аравия продолжает поддерживать отношения с РФ и координирует с Москвой свою нефтяную политику, при этом поддерживает свои тесные давние связи с США.

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