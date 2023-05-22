«Огорчен», но не «разочарован»: Почему Зеленский не встретился с главой Бразилии на саммите в Хиросиме

Владимир Зеленский не пришел на запланированные переговоры с президентом Бразилии на саммите в Хиросиме. Таким образом Луис Инасиу Лула да Силва стал единственным лидером государств так называемого «Глобального Юга», с которым Зеленский не провел двустороннюю встречу. Год назад, во время избирательной кампании Лула заявлял, что Зеленский несет такую же ответственность за войну в Украине, что и Путин. После избрания президентом он несколько поменял свою позицию.

Реклама Читать далее

Владимир Зеленский покинул Хиросиму, получив единодушную поддержку лидеров «Большой семерки». Он также провел двусторонние встречи с большинством лидеров «Глобального Юга», принимавших участие в саммите, в частности, с премьер-министром Индии, президентами Индонезии и Южной Кореи, а также с премьерами Вьетнама и Австралии.

Но бразильский коллега Зеленского Луис Инасиу Лула да Силва так и не смог с ним встретиться. Как пишет бразильская пресса со ссылкой на несколько источников в правительстве в минувшие выходные в кулуарах G7 главе украинского государства были предложены три графика встречи. Однако последний не принял приглашения Луиса Инасиу Лула да Силва. В качестве причины Зеленский назвал перегруженный график.

Несколько бразильских официальных лиц опровергли информацию о том, что Лула отказался от встречи. Бразильская команда даже вывесила флаг Украины в номере отеля Ana Crowne Plaza, где два лидера могли провести двусторонние переговоры. «Мы были доступны», — прокомментировал один бразильский чиновник.

Покидая Хиросиму, президент Украины провел пресс-конференцию. На вопрос, разочарован ли он тем, что не смог поговорить с Лулой, Зеленский ответил: «Это, скорее, он был разочарован».

В ответ последний во время пресс-конференции перед отъездом из Японии в этот понедельник, 22 мая, заявил, что «не разочарован». «Я был огорчен, потому что хотел бы встретиться с ним и обсудить эту тему», — признался он, добавив при этом: «Но господин Зеленский — взрослый человек. Он знает, что делает».

Лула уточнил, что встреча с президентом Украины должна была состояться в воскресенье днем, в последний день саммита. Но украинский президент опоздал, и его плотный график не позволил назначить новую встречу, пояснил он.

«Была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча», — цитирует заявление Лулы да Силва портал G1.

Лула, однако, сказал, что не видит смысла немедленно встречаться с Зеленским, полагая, что ни он, ни Владимир Путин не хотят мира. «На данный момент они оба убеждены, что выиграют войну», — добавил бразильский лидер.

По данным издания Financial Times, президент Франции Эмманюэль Макрон лично просил президента Бразилии встретиться с Зеленским. Как пишет агентство France-Presse, Зеленский также выражал желание «поговорить напрямую со своим бразильским коллегой, который не хочет прямо осуждать российское вторжение». Но встреча с «лидером, расстелившим красную ковровую дорожку для министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время его визита в Бразилиа», так и не состоялась.

«Клуб мира» и бразильский антиамериканизм

В отличие от ряда западных держав, Бразилия никогда не вводила финансовые санкции против России и не соглашалась на поставку боеприпасов Киеву. После прихода Лулы к власти Бразилия пытается позиционировать себя, как Китай и Индонезия, в качестве посредника.

В феврале этого года Лула предложил создать «клуб мира», куда войдут «страны, которые попытаются сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, чтобы найти мирное решение». Эту идею он развил во время своего визита в Пекин, где он, помимо прочего, заявил, что Соединенные Штаты должны прекратить «поощрять войну» в Украине. Последние слова подверглись резкой критике со стороны Вашингтона, обвинившего Бразилию в том, что она «вторит российской и китайской пропаганде без учета фактов».

Позже Лула изменил тон своих заявлений, осудив российское вторжение, прежде чем возобновить свою критику в этот понедельник во время пресс-конференции. Осуждая «нарушение территориальной целостности Украины» и призывая к диалогу, Лула атаковал членов Совета безопасности ООН: «Постоянные члены продолжают давнюю традицию ведения несанкционированных войн, будь то с целью территориальной экспансии или смены режима», — сказал он, имея в виду вторжение в Ирак коалиции во главе с Соединенными Штатами в 2003 году. Относительно Украины, по его словам, президент США Джо Байден посылает следующий месседж: «Путин должен сдаться и заплатить за то, что он полностью разрушил». «Этот месседж не помогает», — заявил Лула.

С самого начала войны в Украине бразильские левые заняли двусмысленную позицию, осуждая вторжение России и возлагая ответственность на НАТО. В интервью американскому журналу Time, опубликованному в мае 2022, тогда еще кандидат в президенты Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президент Украины Владимир Зеленский несет «такую же ответственность» за конфликт в своей стране, как и его российский коллега Владимир Путин.

«Я вижу, как украинскому президенту аплодируют все (европейские – RFI) парламентарии. Этот парень несет такую же ответственность за войну, как и Путин. У войны никогда не бывает единого виновника», — заявил Лула. «Он хотел войны. Если бы он этого не хотел, он бы пошел на переговоры», — добавил он.

По его мнению, западные державы в «разжигают ненависть к Путину». Виновным в ситуации Лула считает президента США Джо Байдена, который, по его словам, «не принял правильного решения» в отношении конфликта в Украине. «Соединенные Штаты обладают очень важным политическим весом и могли бы избежать конфликта (…). Байден мог участвовать больше, мог прилететь в Москву и поговорить с Путиным. Именно такого отношения мы ожидаем от лидера», — сказал бразилец.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться