Франция поможет Монголии перейти на безуглеродную энергетику и будет импортировать её редкозёмы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух (справа) беседует с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в традиционной юрте во время встречи в правительственном дворце в Улан-Баторе 21 мая 2023 года.

По завершении в Японии встречи лидеров «Большой семерки», президент Франции Эмманюэль Макрон совершил в воскресенье, 21 мая, официальный визит в Улан-Батор. Это первый визит французского президента в Монголию с момента установления дипломатических отношений в 1965 году. В ходе визита обсуждались вопросы сотрудничества в области энергетики, климата и агропроизводства.

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Хотя официальный визит был рассчитан всего на несколько часов, президент Эмманюэль Макрон провел переговоры с главой государства Ухнаагийном Хурэлсухом, премьером и членами правительства. В канун визита Елисейский дворец говорил о необходимости наладить диалог с такими странами, как Монголия, которые не выступили с открытым осуждением военного вторжения России в Украину. Но, как сказал 21 мая в ходе совместной пресс-конференции в Улан-Баторе французский президент, Париж хочет также укрепить двусторонние связи в области сельского хозяйства, гражданской безопасности, космической промышленности, а также способствовать переходу на безуглеродную энергетику страны, которая производит 90% своей электроэнергии с использованием угля.

Цель Франции — сотрудничать в энергетике

В ходе совместной пресс-конференции президент Макрон подчеркнул, что в ходе переговоров была намечена «дорожная карта по переходу к [альтернативной] энергетике и декарбонизации экономики, которая будет включать сотрудничество в области возобновляемых источников энергии, сотрудничество между правительствами в ядерных вопросах», что предусматривает помощь в организации международного финансирования и осуществлении самого технологического перехода.

Глава французского государства отметил совпадение позиций двух стран в вопросах лесовосстановления и в области биоразнообразия. Он сообщил, что Монголия, как и Франция, берет на себя обязательство посадить миллиард деревьев — в соответствии с решениями первого саммита ООН по охране лесов (One Forest Summit, прошел в Либревиле в марте 2023 года). Эмманюэль Макрон пообещал также, что Париж поддержит кандидатуру Монголии для проведения в 2026 году COP17, экологической встречи стран ООН по борьбе с опустыниванием.

Президент Макрон привёз во Францию цитату героя современной Монголии Чингисхана: два дружных человека сильнее десяти разобщенных. Она станет девизом Франции в строительстве дальнейших отношений с Монголией. « Deux personnes solidaires sont fortes comme l’acier, vingt personnes isolées sont fragiles comme le papier ».



Cette sagesse des descendants de Gengis Khan, j’en fais la devise de nos combats communs avec la Mongolie. pic.twitter.com/jkL50RJVk0 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 22, 2023

О стремлении к еще более широкому сотрудничеству говорит опубликованная в тот же день совместная декларация двух президентов, где говорится о перспективах сотрудничества по таким направлениям, как «политика, оборона, гражданская безопасность, экономика, торговля, инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, телекоммуникации, новые технологии, промышленность, образование, а также наука, культура и спорт».

При таком разнообразии перспектив экономическая Les Echos особенно выделяет интерес Франции к урановым запасам Монголии. На страницах газеты французские эксперты объясняют, что «Монголия обладает самыми большими запасами [урана] в Азии», но «они по-прежнему плохо эксплуатируются». Французский гигант Orano (до 2018 Areva), специалист по добыче, обогащению урана и радиоактивным отходам, присутствует в Монголии уже двадцать пять лет. Вопрос разработки урановых рудников оставался до сих пор на стадии пилотного проекта.

Администрация президента Макрона подтвердила газете, что «Франция поддерживает проект разработки уранового рудника, который теперь должен выйти за рамки пилотного проекта». Для этого совместное франко-монгольское предприятие Badrakh Energy провело с июля 2021 по декабрь 2022 года опытно-промышленные испытания по добыче урана на месторождении Зуувч Овоо, в пустыне Гоби. Обнаружение в 2009 году запасов урана в этой пограничной с Китаем зоне вывело Монголию на 11 место по урановым запасам в мире. Зуувч Овоо — одно из тринадцати урановых месторождений на территории Монголии. Страна рассчитывает не только перейти с угля на атомное топливо, но начать экспорт этого сырья.

Монголия входит в десятку стран с самыми большими запасами полезных ископаемых. Кроме урана — золота, меди и серебра. На пресс-конференции Эмманюэль Макрон говорил о закупках «критических металлов» вообще. Как известно, спрос на редкоземельные металлы в мире постоянно растет.

Избежать реимпорта

С точки зрения политической, активизация контактов с Парижем должна позволить Улан-Батору несколько ослабить значительную зависимость от его двух мощных соседей — России и Китая, на контактах с которыми страна была замкнута по историческим и географическим причинам. В эфире RFI Антуан Мэр (Antoine Maire) эксперт Фонда стратегических исследований и автор книги «Монголы — непокорные» (Les Mongols, insoumis — издательство Ateliers Henry Dougier, 2016), объяснил, что визит президента Макрона позволяет наладить с этой страной новые партнерские отношения.

«В каком-то смысле это форма признания специфики и позиции Монголии в регионе, — сказал Антуан Мэр. — Эта страна отличается своей более демократической и либеральной моделью, которая контрастирует с политикой других стран региона. Она делает шаги, чтобы расширить пространство для маневра в очень ограниченной региональной среде, в частности, из-за ее изоляции между Китаем и Россией. Власти Монголии стремятся разнообразить внешнеэкономическое сотрудничество. Например, китайские компании активно участвуют в разработке некоторых горнодобывающих активов в Монголии. Сотрудничество с Францией в эксплуатации монгольских горнодобывающих ресурсов поможет немного сбалансировать отношения».

Сегодня Монголия уже сотрудничает с Японией, Южной Кореей, Индией. Но, как отмечают эксперты Connaissance des énergies, «в настоящее время 86% всего экспорта Монголии идет в Китай». Если Китай занимает первое место среди внешнеэкономических партнеров, Россия сохраняет второе только по экспорту. Второй по значимости импрортер — Швейцария.

По данным на 2019 год, Франция была четырнадцатой среди зарубежных торговых партнеров Монголии. Расширение связей с Парижем позволит Улан-Батору найти альтернативу опасной из-за антироссийских санкций практике реимпорта в пользу России.

Президент Франции, который должен вернуться в Париж вечером 22 мая, пригласил президента Ухнаагийна Хурэлсуха с государственным визитом во Францию в октябре.

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