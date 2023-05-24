Германия предоставила убежище 55 россиянам, бежавшим от мобилизации. Было подано почти 2500 заявок

Власти Германии одобрили 55 прошений россиян о предоставлении политического убежища из-за отказа участвовать в войне с Украиной. Было подано 2485 таких заявок от россиян, сообщается, что большая часть из них еще не рассмотрены.

Из почти 2500 тысяч заявок от россиян на предоставление политического убежища в Германии из-за отказа участвовать в войне были одобрены 55.

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Об этом 24 мая сообщает портал RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на министерство внутренних дел Германии.

После мобилизации в России в сентябре 2022 года несколько немецких министров заявили о готовности Германии предоставлять временное убежище российским уклонистам, но на определенных условиях. Министр внутренних дел Нэнси Фезер говорила, что политическое убежище получат лишь те, кто пройдет все проверки. Российские дезертиры и отказавшиеся служить, не желая участвовать в войне, действительно могут просить убежище в ФРГ, однако процесс получения статуса беженца по этому мотиву остается довольно сложным.

МВД озвучило данные о количестве прошений в ответ на запрос, направленный депутатами Левой партии. Как сообщили в ведомстве, к концу апреля 2485 граждан России — мужчин от 18 до 45 лет — обратились с прошением о предоставлении политического убежища. Пока рассмотрены были 814 заявок: 55 из них были одобрены, 88 отклонены. В оставшемся же 671 случае было сделано «урегулирование процедуры»: речь в первую очередь о заявках, которые, согласно Дублинскому соглашению, должны подаваться и рассматриваться в странах первого въезда на территорию Евросоюза, а также о случаях, когда заявления о предоставлении убежища оказались поданы одновременно или последовательно в нескольких государствах ЕС.

Решения о предоставлении убежища российским гражданам принимаются индивидуально, посоле тщательной проверки, объясняют в МВД ФРГ.

Первый парламентский секретарь Левой партии в Бундестаге Ян Корте раскритиковал МВД за малое количество одобренных прошений, назвав цинизмом тот факт, что немецкие власти противостоят армии Владимира Путина, отправляя оружие в Украину, однако не поддерживают отказ россиян от военной службы по соображениям совести:

Если более 100 000 мужчин призывного возраста покидают Россию и отказываются от путинской войны, но лишь 55 из них находят официальную защиту в Германии, что-то идет не так. <...> Немецкое правительство должно достичь договоренностей со своими европейскими партнерами и соседними с Россией государствами о том, как сделать возможными визы и защиту для российских мужчин призывного возраста, — Ян Корте.

Число прошений о предоставлении убежища по мотиву уклонения от военной службы в российской армии в других странах Евросоюза и суммарно по ЕС не сообщалось.

В отличие от ФРГ, несколько стран ЕС выступают против предоставления убежища российским уклонистам. Такой позиции, к примеру, придерживаются Чехия, Латвия и Эстония. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский называл отказ от исполнения требований государства, гражданином которого является проситель гуманитарной визы, не достаточным условием для ее получения, а премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что Таллин не будет давать убежище мужчинам из России, поскольку они должны выступать против войны с Украиной внутри своей страны.

Страны Скандинавии попросили от Брюсселя уточненить общую позицию Евросоюза касательно того, является ли уклонение достаточным основанием для прошения и последующего возможного получения убежища в ЕС.

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