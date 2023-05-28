В Белом доме заявили о сделке с оппозицией, предотвращающей угрозу дефлолта

Президент США Джо Байден и спикер Палаты представителей, республиканец Кевин Маккарти пришли к предварительному соглашению по бюджету, которое предотвращает угрозу дефолта. Об этом говорится в коммюнике Белого дома.

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти и президент США Джо Байден на встрече в Белом доме, 22 мая 2023 г.

Реклама Читать далее

«Это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом, привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных накоплений и потере миллионов рабочих мест», — заявил Джо Байден.

Компромисс положил конец многомесячному переговорному тупику и отодвинул угрозу финансовой катастрофы. Впрочем, его еще должны утвердить обе палаты американского Конгресса.

«Соглашение компромиссное, а значит, не все получат, что хотели. Но в этом и заключается ответственное руководство страной», — отметил Байден.

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в свою очередь заявил, что это соглашение «достойно американского народа». «Вскоре мы проголосуем за ответственное соглашение о долговом потолке, которое остановит безрассудные расходы демократов, вернет неизрасходованные средства COVID, заблокирует новые налоговые схемы Байдена и многое другое», — написал в твиттере конгрессмен-республиканец.

Официально детали предварительного соглашения не оглашаются. «Нам еще предстоит проделать большую работу сегодня вечером», — сказал Кевин Маккарти журналистам на Капитолийском холме. Маккарти сообщил, что рассчитывает закончить написание законопроекта в воскресенье, затем снова переговорить с Байденом и провести голосование по сделке в среду.

По информации агентства Reuters, сделка предусматривает приостановку до января 2025 года действия потолка госдолга, который достиг 31,4 трлн долларов, а также сокращение бюджетных расходов на 2024 и 2025 годы.

Глава министерства финансов США Дженет Йеллен предупреждала, что в связи с достижением ранее установленного потолка госдолга уже в июне этого года Соединенные Штаты могут оказаться перед лицом дефолта. Рецессия в США имела бы негативные последствия для многих стран мира.

США должны занимать деньги, чтобы финансировать правительство, потому что оно тратит больше, чем собирает в виде налогов. Гипотетическая угроза дефолта наносила урон репутации США как надежного должника.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться