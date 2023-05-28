Умер художник Илья Кабаков

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в субботу, 27 мая. Ему было 89 лет.

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О смерти художника сообщил Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых. «С большой скорбью сообщаем об уходе из жизни Илья Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого деда. Человек, всю жизнь воображавший утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких, не дожив совсем немного до своего 90-летия», — говорится в сообщении.

Близкие Ильи Кабакова проведут семейную панихиду, за которой через несколько недель последует публичная поминальная служба.

Илья Кабаков родился в 1933 году в Днепропетровске, нынешнем Днепре. В 1941 году с родителями оказался в эвакуации в Самарканде. В 1943 году поступил в художественную школу при Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина, преподаватели которого тоже были эвакуированы в Самарканд. Позднее, в 1950-х, окончил Московскую среднюю художественую школу и Суриковский институт.

Кабаков с середины 1950-х стал иллюстратором книг для издательства «Детгиз» и детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки». В 1960-х вошел в круг московских художников-концептуалистов. Некоторые его работы уже тогда начали включать в экспозиции советского неофициального искусства на Западе.

Кабаков создавал художественные альбомы о жизни вымышленных персонажей, а после сосредоточился на масштабных проектах, которые он называл «тотальными инсталляциями». В них он использовал предметы из советского быта, рассказывал о жизни в коммунальных квартирах. Одна из самых известных его инсталляций — «Человек, который улетел в космос из своей комнаты», законченная в середине 1980-х.

В 1988 году Илья Кабаков уехал из Советского Союза и стал жить в Нью-Йорке, где работал со своей женой Эмилией. Постсоветские годы стали периодом его мирового признания. Кабаков выставлялся в Европе и США, в том числе в таких музеях как парижский Центр Помпиду и нью-йоркский Музей современного искусства (MoMA).

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В 2000-е годы Илья Кабаков стал часто выставляться и в России. В в 2004 году Третьяковская галерея устроила программную выставку «Илья Кабаков. Десять персонажей», в том же году выставка Ильи Кабакова и его жены Эмилии прошла в Эрмитаже.

Работы Кабакова были проданы на аукционах за рекордную стоимость за всю историю торгов произведениями искусства хужожников родом из СССР.

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