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Согласно сообщению турецкого Высшего избирательного совета (YSK), действующий президент Реджеп Эрдоган пока получает 53,41%, а его соперник Кемаль Кылычдароглу — 46,59% голосов. Этот результат основан на подсчете более 75% бюллетеней. Ранее турецкие агентства (и государственное Anadolu, и близкое оппозиции ANKA) сообщили о лидерстве Эрдогана по итогам обработки голосов из более 90% открытых урн.

Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов в Турции, сообщает Высший избирательный совет по итогам обработки более 75% голосов

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Официальные результаты выборов оглашает турецкий Высший избирательный совет (YSK). По последним оглашенным данным этого органа, Эрдоган получает 53,41% голосов, его соперник — 46,59% по итогам обработки 75,4% голосов.

Тем временем государственное турецкое агентство Anadolu сообщает, что по итогам обработки бюллетеней из более чем 98,6% урн Эрдоган лидирует с результатом в 52,09% голосов, оппозиционный кандидат пока получает 47,91%.

Близкое оппозиции турецкое агентство ANKA тоже сообщает о лидерстве Эрдогана. Оно передает, что Эрдоган набирает 52,02% голосов по итогам обработки бюллетеней из более чем 98,7% урн. Кылычдароглу, по данным этого агентства, на данный момент набирает 47,98%.

Ранее этим вечером в ходе подсчета голосов агентство ANKA сообщало о лидерстве во втором туре Кемаля Кылычдароглу. Агентство Anadolu, наоборот, в начале сообщало о более уверенном лидерстве Эрдогана.

По сообщениям, сторонники Реджепа Эрдогана уже празднуют на улицах турецких городов. Тем временем Эрдоган, обращаясь к своим сторонникам с крыши автобуса в Стамбуле, уже объявил, что турецкий народ дал ему еще один президентский мандат, передает Reuters.

Сторонники Реджепа Эрдогана празднуют в Стамбуле после оглашения предварительных результатов выборов, 28 мая 2023 г. REUTERS - HANNAH MCKAY

Первые поздравления Эрдогану, не дожидаясь оглашения окончательных результатов, первыми направили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани, президент Сербии Александр Вучич.

Явка избирателей во втором туре выборов составила 85,55%, передает Anadolu. Это чуть меньше, чем в первом туре президентских выборов, в котором голосовали более 88% избирателей.

Участки для голосования в Турции закрылись в 17 часов по местному времени.

Первый тур президентских выборов в Турции состоялся в воскресенье, 14 мая. В нем Реджепу Тайипу Эрдогану не хватило около полупроцента голосов, чтобы одержать победу сразу. Кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу тогда набрал 44,88%. С 5,17% голосов третьим оказался кандидат от националистического блока «Альянс АТА» Синан Оган. Между двумя турами Оган выразил поддержку Эрдогану.

Реджеп Тайип Эрдоган правит Турцией два десятилетия, при этом до 2014 года он занимал пост премьер-министра.

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