В ЮНЕСКО 175 стран работают над договором о полном прекращении пластиковых выбросов к 2040 году

ЭКОЛОГИЯ

29 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась пятидневная сессия переговоров в поисках соглашения о прекращении загрязнения планеты пластиком. На «международный саммит по пластику» прибыли представители 175 стран с разными экономическими интересами. Они должны в пятидневный срок (с 29 мая по 2 июня) выработать консенсус в перспективе заключения в 2024–2025 году исторического соглашения, охватывающего весь жизненный цикл пластика. Коалиция стран, членом которой является Франция, защищает текст с высокоэффективными мерами, но США и Китай выступают против глобальных жестких обязательств.

29 мая в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась пятидневная сессия переговоров в поисках соглашения о прекращении загрязнения планеты пластиком.

Реклама Читать далее

Переговоры в ЮНЕСКО проходят на министерском уровне. Для участия в них в Париж прибыли делегации 175 стран, более 1 500 ученых и представителей гражданского общества со всего мира. Это уже второе международное совещание в поисках международного договора против пластикового загрязнения. На первой встрече в ноябре 2022 года в Уругвае представители 200 стран пришли к соглашению о необходимости принять международный документ для эффективной борьбы с пластиковыми выбросами и работать поэтапно.

Свалка пластиковых бутылок в Чандигархе, Индия. REUTERS/Ajay Verma

Производство пластмасс удвоилось и должно утроиться

Стоящая перед миром новая экологическая задача сложна по двум причинам. Нужно не только найти способ остановить выбросы пластика, но и сделать это в срочном порядке.

Производство пластика в последние десятилетия постоянно увеличивалось. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), производство пластика за последние 20 лет удвоилось, достигнув 460 млн тонн. Но, организация предупреждает, что при таких темпах к 2060 объем производимого пластика увеличится втрое по сравнению с нынешним.

На первом месте по производству пластика стоят страны Азии (49%), на втором — Северная Америка (19%). На долю Европы приходится 15% от общего объема пластикового производства. Но именно гиганты-производители из Китая и США выступают на настоящий момент против принятия международных соглашений, обязательных для выполнения. Против выступают и страны ОПЕК, защищающие многомиллиардные интересы нефтехимического сектора.

Пляж Джуху в Мумбаи, июль 2007 г. 90% из 300 тонн мусора, принесенного на берег морским приливом, составляют пластик. PAL PILLAI / AFP

Пластик практически не поддается биоразложению

Рост концентрации пластика в окружающей среде растет. Этот материал практически не поддается биоразложению и имеет ограниченный цикл переработки. Это вызывает большое беспокойство ученых. Так как в мировой океан ежегодно попадает 11 млн тонн, а выбросы на суще увеличиваются каждый год на 31 млн тонн.

За принятие скорейших эффективных мер выступает коалиция из пяти десятков стран, сплоченная по инициативе Руанды и Норвегии. В коалицию входят страны Евросоюза, Канада, Чили. Япония только что присоединилась к сторонникам «полного прекращения пластиковых выбросов к 2040 году».

Пластик — это бомба замедленного действия

Правительство Франции выступает в пользу скорейшего сокращения опасных для природы и человека выбросов пластика и за принятие требовательного в экологическом отношении договора. Президент Франции Эмманюэль Макрон в видеообращении к участникам встречи в ЮНЕСКО призвал «положить конец глобализированной и неустойчивой модели» производства и потребления пластика, назвав пластик «бомбой замедленного действия» и высказался за то, чтобы «100 % производимых пластмасс могли быть полностью подвержены сырьевой переработке» .

«С точки зрения изменения климата, к 2050 году сектор пластмасс будет выбрасывать 56 миллиардов тонн CO2 в год», — сказал президент Эмманюэль Макрон в обращении к участникам глобального саммита против пластикового загрязнения. 🔴🗣"Sur le plan du changement climatique, le secteur plastique émettra 56 milliards de CO2 par an d'ici 2050" affirme @EmmanuelMacron lors d'un sommet mondial contre la pollution #plastique.



pic.twitter.com/3prgfKia9k — Ensemble avec Macron (@ensemble_mvt) May 29, 2023

Пластик существует в самых разнообразных формах и применяется, практически, во всех областях нашей жизни. Но две трети глобального производства имеют короткий срок службы и становятся отходами после одного или нескольких использований. 22% из них попадают на свалки, сжигаются или остаются под открытым небом. Менее 10% из них перерабатываются.

Поэтому президент Франции подчеркнул, что «главная цель должна состоять в том, чтобы как можно скорее сократить производство новых пластмасс и запретить наиболее загрязняющие окружающую среду материалы — предметы одноразового использования и те, что содержат вещества, наиболее опасные для здоровья».

Задача участников совещания по пластику — предусмотреть в международном договоре меры для борьбы с загрязнением на протяжении всей производственной цепочки, способы эффективной переработки и работу с различными видами загрязнения на суще и в море. Текст должен объединить существующие сегодня различные конвенции по этой проблеме.

Организаторы совещания надеются сделать возможным подписание Международного договора против пластикового загрязнения в 2025 году.

За парижским раундом переговоров последует еще три — в Найроби в 2023 г., в 2024 г. в Канаде и затем в Южной Корее.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться