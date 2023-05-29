Кемаль Кылычдароглу: выборы показали, что турецкий народ желает сменить авторитарное правительство

Турция

Кандидат от объединившейся турецкой оппозиции Кемаль Кылычдарогу накануне вечером, после обнародования предварительных результатов второго тура президентских выборов, назвал состоявшийся избирательный процесс «самым несправедливым за последние годы». По его словам, эти выборы проявили стремление турецкого народа сменить нынешнее авторитарное правительство. Как позднее было официально объявлено, Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией уже 20 лет, переизбрался на третий президентский срок с преимуществом примерно в 4%.

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В первом туре Эрдогану не хватило полпроцента, чтобы одержать победу сразу. Во втором туре, по сообщению Избирательного совета, он победил с разницей в два миллиона голосов и набрав около 52%.

Еще до объявления официальных результатов Эрдоган объявил себя победителем, обращаясь к сторонникам с крыши автобуса в Стамбуле. Самыми первыми поздравлению Эрдогану направили ряд авторитарных лидеров, в числе которых был президент РФ Владимир Путин, назвавший президента Турции «дорогим другом».

69-летнему действующему президенту противостоял кандидат от объединенной оппозиции, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, обещавший в случае победы вернуть Турцию на путь парламентской демократии, светского государства и вести более прозападный внешнеполитический курс.

Накануне вечером, обращаясь к своим сторонникам, Кылычдарогу назвал состоявшиеся выборы «самыми несправедливыми за последние годы» и пообещал продолжить политическую борьбу за демократию. По его словам, результаты выборов проявили стремление турецкого народа сменить нынешнее авторитарное правительство. Его цитирует близкое оппозиции турецкое агентство ANKA. При этом Кылычдароглу не стал оспаривать оглашенные к тому моменту результаты, свидетельствовавшие, что Эрдоган лидирует.

Также Кылычдароглу сказал, что главный источник его печали — «гораздо большие беды, которые ожидают» Турцию.

Посадки, отстранения, вынужденная эмиграция

Примечательно, что переизбрание Реджепа Эрдогана на третий президентский срок произошло 28 мая, в десятую годовщину начала протестов в парке Гези и площади Таксим в центре Стамбула, которые затем охватили другие города Турции и были жестко подавлены властями.

О значительных нарушениях в ходе голосования и подсчета бюллетеней не сообщалось. Однако турецкая оппозиция не считает состоявшиеся выборы свободными и честными, поскольку в Турции система юстиции и медиа фактически подчинены власти, видные оппоненты режима Эрдогана посажены за решетку.

Так, в декабре 2022 года мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который мог стать опасным для Эрдогана соперником на выборах, приговорили почти к трем годам лишения свободы по обвинению в «оскорблении» членов Высшего избирательного совета. Сам он отрицает и подал апелляцию. Но ее рассмотрение только ожидается, и 54-летний Имамоглу не смог принять участия в президентских выборах.

Множество других оппонентов Эрдогана — интеллектуалов, преподавателей, художников, судей, журналистов — были или посажены в тюрьмы, или отстранены от должностей, или вынужденно эмигрировали. Репрессии, начавшиеся еще после протестов 2013 года, усилились после попытки госпереворота 2016 года, в организации которого Анкара обвинила проповедника Фетхуллу Гюлена. По данным организации «Репортеры без границ», на сегодняшний день в Турции 38 журналистов остаются за решеткой, десятки вынужденно покинули страну.

По оценке наблюдателей ОБСЕ (.pdf), первый тур президентских и парламентские выборы 14 мая были в целом конкурентными, но турецкие медиа предоставили «неоправданное преимущество» Эрдогану и правящему блоку. В докладе ОБСЕ отмечается, что ограничения основных свобод препятствовали участию в избирательном процессе ряда оппозиционеров и партий, независимых СМИ и представителей гражданского общества. Также миссия наблюдателей отмечает случаи «злоупотребления административным ресурсом», «недостаток прозрачности» со стороны избирательной администрации, а также проблемы с доступом к голосованию в районах, пострадавших от февральского разрушительного землетрясения.

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