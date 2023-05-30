В Уганде утвержден закон против ЛГБТ-людей с наказаниями вплоть до смертной казни

Президент Уганды Йовери Мусевени 29 мая подписал один из самых жестоких законов против ЛГБТ-людей в мире, который называется «Антигомосексуальный акт». Он ужесточает и ранее существовавшие в стране наказания за однополый секс вплоть до смертной казни. Репрессивный угандийский закон против ЛГТБ вызвал волну осуждения со стороны правозащитных организаций, фондов по борьбе с ВИЧ и западных лидеров. В США предупредили Уганду о возможных экономических последствиях принятия одиозного акта против ЛГБТ.

В Уганде утвержден один из самых жестоких в мире законов против ЛГБТ-людей

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Любые формы однополых отношений и раньше считались в Уганде противозаконными — так же, как и в трех десятках стран африканского континента. Однако новый закон ужесточает наказания.

Из окончательной версии закона исключили уголовную ответственность за гендерную идентичность, отличную от гетеросексуальной. Это положение фигурировало в первой версии акта, одобренной парламентом в марте. Самоидентификация человека как представителя ЛГБТ не криминализирована ни в одной стране мира, даже с самыми гомофобными законами. Впрочем, большинство одиозных репрессивных положений сохранились в отредактированной версии акта.

За секс между людьми одного пола отныне в Уганде предусмотрено пожизненное заключение. 20 лет тюрьмы грозит обвиненным в «продвижени» гомосексуальности.

Вводится новый состав «преступления» — гомосексуальность «при отягчающих обстоятельствах», за что грозит смертная казнь. «Отягчающие обстоятельства» — это, например, неоднократный квир-секс. А также заражение ВИЧ через однополый секс, включая случаи непреднамеренного заражения. Исключений нет на случай, когда человек не осведомлен о своем положительном ВИЧ-статусе, отмечает Reuters.

Агентство цитирует неназванных представителей ЛГБТ-сообщества в Уганде, которые говорят, что правоохранительные органы и раньше превышали свои полномочия по их предследованию. По их словам, одобрение парламентом нового законопроекта в марте уже спровоцировало волну арестов и нападений.

Эндрю, гомосексуал из Уганды, бежавший три месяца назад в соседнюю Кению, в интервью RFI рассказывает, что вынужденно покинул родную страну, когда о его ориентации узнали близкие.

В Уганде ЛГБТ-людей вообще не терпят. Все начали меня ненавидеть. Я никогда не забуду эти несколько дней. Мне было стыдно, меня унижали, оскорбляли. Я больше не могу вернуться в родную страну. Некоторые люди убеждены, что, как квир-люди, мы будем стремиться „завербовать“ их детей. Они хотят избавиться от нас, я знаю некоторых, кого из-за этого убили,

— говорит Эндрю.

Ужесточение наказаний для ЛГБТ-людей вызвали резкую критику правозащитников. Крупнейшие фонды, содействующие борьбе с ВИЧ-инфекцией в странах Африки — инициатива PEPFAR, Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ, малярией и туберкулезом, и UNAIDS — опубликовали совместное заявление. В нем говорится, что «Антигомосексуальный акт» будет препятствовать санитарному просвещению и подрывает усилия по сдерживанию ВИЧ/СПИД. На данный момент Уганда является одним из лидеров в борьбе с ВИЧ-инфекцией на африканском континенте.

В США грозят Уганде экономическими последствиями

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что новый угандийский закон противоречит международному законодательству в сфере прав человека и обязательствам, которые Уганда взяла на себя в рамках Африканской хартии прав человека и народов. «Правительство Уганды обязано защищать всех своих граждан и отстаивать их основные права. Невыполнение этого требования подорвет отношения с международными партнерами», — говорится в завлении Борреля.

Президент США Джо Байден назвал принятие «Антигомосексуального акта» в Уганде «трагическим нарушением универсальных прав человека, недостойным угандийского народа» и призвал немедленно его отозвать. Этот закон ставит под угрозу перспективы экономического развития для целой страны, заявил Байден.

Президент США сообщил, что поручил оценить последствия этого закона «для всех аспектов взаимодействия США с Угандой», включая возможность «безопасно предоставлять услуги в соответствии с Чрезвычайным планом президента США по борьбе со СПИДом (PEPFAR) и другими формы помощи и инвестиций», — говорится в заявлении президента США.

«Моя администрация также учтет последствия этого закона в нашей оценке права Уганды на участие в Законе о содействии экономическому росту и расширению возможностей в Африке (AGOA)», — добавил он.

Байден отметил, что правительство США ежегодно инвестирует примерно миллиард долларов в угандийский бизнес, институты и вооруженные силы. Он добавил, что в Вашингтоне рассматривают и другие меры, включая санкции и запрет на въезд в США «каждому, кто вовлечен в серьезные нарушения прав человека и коррупцию».

С осуждением действий властей Угады выступили также правительства Великобритании и Канады.

Уганда ежегодно получает миллиарды долларов иностранной помощи и теперь может столкнуться с ограничительными мерами со стороны доноров и инвесторов, как это произошло после принятия похожего, хоть и менее жестокого, закона против ЛГБТ девять лет назад, отмечает Reuters.

Закон против ЛГБТ 2014 года был отменен угандийским судом по процедурным основаниям после того, как западные правительства приостановили помощь, ввели визовые ограничения и сократили сотрудничество в области безопасности.

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