Евросоюз призвал участников переговоров по пластику в Париже сделать всё для достижения глобального соглашения

Экология

В рамках международных переговоров, открывшихся 29 мая в Париже под эгидой ООН о запрете производства и использования пластика в мире, страны Евросоюза поддерживают коалицию, выступающую за срочное принятие самых радикальных экологических норм с обязательным соблюдением. Активно за переход на 100%-ю переработку пластика выступил Президент Франции Эмманюэль Макрон, назвав пластиковое загрязнение планеты «бомбой замедленного действия». Евросоюз последовательно ужесточает свои экологические нормы, но Франция стоит на одном из последних мест среди стран ЕС по переработке пластиковых отходов.

В речной воде отфильтровываются пластиковые гранулы, базовый материал из которого изготавливают пластиковые предметы.

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При том, что ежегодное производство пластика в мире оценивается в 460 млрд тонн, около 40% из них приходится на одноразовые пластиковые упаковки. Как указывают в докладе от 16 мая авторы доклада Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), в мире в целом на переработку идет лишь 10-15% пластиковых отходов.

На второй день переговоров в парижском здании ЮНЕСКО Евросоюз призвал участников сделать всё для достижения глобального соглашения по пластиковым выбросам.

Обращаясь к участникам переговоров, еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс сказал, что «международный договор по пластмассам — это шанс положить конец загрязнению пластиком» благодаря созданию «правил для всего цикла жизни пластмасс». Он напомнил о совершенствовании в ЕС экологических норм по пластику, начиная с 2018 года: «от новых правил ЕС по сокращению использования разовых пакетов до мер по микропластику». Он подчеркнул готовность Евросоюза «впредь добиваться масштабных действий по всему миру, потому что преодоление кризисов загрязнения, климата и биоразнообразия должно касаться всех».

В Европе перерабатывается треть одноразовых пластиковых отходов

В Европе в среднем перерабатывается треть отходов пластиковой упаковки. При этом, по данным организации Plastics Europe, в некоторых странах уровень переработки достигает 40%. Эта статистика просчитана на основе данных стран ЕС и еще трех стран - Норвегии, Швейцарии и Великобритании. Среди «отличников» Plastics Europe цитирует Нидерланды, Норвегию, Испанию, Германию и Данию.

Plastics Europe в докладе «Экономика замкнутого цикла для пластмасс – европейский обзор» ставит Францию по объемам переработки пластиковых отходов на 26 место. © Plastics Europe

А вот Франция, чей президент Эмманюэль Макрон назвал загрязнение пластиком «бомбой замедленного действия», по показателям переработки (25%) в этом списке из 30 стран оказывается на 26 месте.

У Франции, как говорят, открываются в этом отношении широкие перспективы. По данным Plastics Europe, из оставшегося пластикового мусора более 40% сжигают для производства энергии и около 30%. вывозят на свалки.

Последней в рейтинге оказывается Финляндия. Но здесь при переработке 21% оставшаяся масса пластика используется как топливо в энергосистеме страны. И хотя выдача энергии находится здесь на уровне 77%, эксперты говорят о вреде этой процедуры для окружающей среды.

Cократить загрязнение пластиком на 80% к 2040 году можно

Методы решения проблемы защиты окружающей среды от пластика были предложены в преддверии парижских переговоров в очередном докладе ООН. Документ экспертов Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), опубликованный 16 мая, говорит о возможности «сократитьзагрязнение пластикомна 80% к 2040 году» благодаря созданию «закрытого цикла использования».

Для этого, рекомендуют специалисты, следует добиться «прекращения загрязнения пластиком и создать экономическую модель замкнутого цикла».

Предложенный ими поэтапный подход говорит о необходимости «сначала устранить пластик, который является причиной проблем и без которого можно обойтись». Это - пластик, используемый единожды: пластиковая упаковка, одноразовая посуда, пакеты и т.п. Далее авторы доклада призывают провести изменения на рынке по трем направлениям – наладить повторное использование, вторичную переработку и провести переориентацию и диверсификацию товаров».

Сессия переговоров по пластику завершится в Париже 2 июня. Она является частью резолюции, принятой в марте 2022 года в Найроби (Кения) Ассамблеей Организации Объединенных Наций по окружающей среде, целью которой является принятие к 2024 году обязательного текста для «искоренения пластикового загрязнения». Для этого за 2 года будет проведено четыре переговорных сессии, в которых примут участие две сотни государств.

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