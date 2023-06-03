Катастрофа на железной дороге в Индии: погиб как минимум 261 человек, сотни ранены
В Индии случилась самая смертоносная за десятилетия катастрофа на железной дороге. В результате столкновения поездов на востоке страны, по последним данным местных властей, погиб как минимум 261 человек, более 900 получили ранения разной степени тяжести.
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Катастрофа произошла около семи вечера по местному времени в пятницу. Как пишет местная пресса к трагедии привело столкновение двух пассажирских поездов в округе Баласор (штат Одиша) на востоке Индии. Речь идет о Коромандельском эксперссе, следовавшем из Калькутты в Ченнаи, и экспрессе Бенгалор-Хаора.
Один из скоростных поездов сошел с рельсов около 7 вечера по местному времени. Несколько его вагонов упали на противоположный путь, по которому на большой скорости следовал другой пассажирский экспресс.
По данным местны СМИ, в эту аварию также попал стоявщий неподалеку на путях товарный поезд, который был задет некоторыми сошедшими с рельсов вагонами.
На месте трагедии продолжается масштабная поисково-спасательная операция. К месту катастрофы прибыли более 200 машин скорой помощи, на дежурство дополнительно мобилизованы более сотни врачей.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отправился в штат Одиша, где он должен встретиться с пострадавшими в больнице. Сотни людей выстроились в очередь около близлежащего города Соро, чтобы сдать кровь для пострадавших.
В штате Одиша эта суббота объявлена днем траура.
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