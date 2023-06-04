Сбой в электронной системе блокировки стал причиной катастрофы на железной дороге в Индии, унесшей жизни как минимум 275 человек. Об этом заявил министр железных дорог Ашвини Вайшнав 4 июля, комментируя ход расследования.

Спасательная операция на месте крушения поездов в индийской штате Одиша, 3 июня 2023 г.

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«Мы установили причину аварии и установили виновных лиц», — сказал министр в интервью информационному агентству ANI. По его словам, катастрофа произошла из-за сбоя в работе системы электронной блокировки. Он отказался от предоставления дальнейших деталей, отметив, что окончательные результаты расследования пока не обнародованы.

Речь идет о сбое в компьютерной сигнальной системе, регулирующей движение поездов, чтобы предотвратить столкновения.

В результате столкновения трех поездов вечером 2 июня в штате Одиша на востоке Индии, по последним данным, погибли по меньшей мере 275 человек, более тысячи получили ранения. Эта железнодорожная катастрофа стала одной из самых смертоносных в индийской истории.

По словам официальных лиц, несколько вагонов Коромандельского экспресса, направлявшегося из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения со стоявшим на путях товарным поездом. Товарный поезд, находившийся на стоянке, оказался на одном пути с пассажирским, следовавшим на скорости около 130 км/ч.

Несколько вагонов пассажирского Коромандельского экспресса оказались на противоположном пути. Пассажирский поезд Howrah Superfast Express, следовавший в противоположном направлении на скорости 126 км/ч, столкнулся со сошедшими с рельсов вагонами.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, побывавший на месте катастрофы и навестивший раненых в больнице, заявил, что все виновные в трагедии понесут ответственность.

Эта железнодорожная катастрофа стала самой масштабной в Индии с 1995 года. Соболезнования в связи с трагедией выразили генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш, президент Франции Эмманюэль Макрон, Папа римский Франциск и другие официальные лица и публичные фигуры.

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