Пятидесятый по счету Всемирный день окружающей среды прошел под девизом «Бой пластиковому загрязнению»

Экология

Ежегодно проводимый под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемирный день окружающей среды существует уже полвека. Он был создан после Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей среды 1972 года в Стокгольме, где участники рассматривали последствия антропогенного воздействия на состояние планеты. 5 июня этого года ООН призывает к мобилизации на борьбу с пластиковым загрязнением.

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Девиз ООН «Бой пластиковому загрязнению» – это обращение ко всем. ООН напоминает, что «планета задыхается от пластика». Ежегодное производство пластика в мире превышает 400 миллионов тонн. Из них половина идет сразу на выброс, так как имеет одноразовое использование. Только 10% пластикового мусора попадает в переработку. По данным международных экспертов, от 19 до 23 миллионов тонн ежегодно попадает в озера, реки и моря.

Микропластик опасен для всех экосистем

Загрязнение пластмассами представляет опасность не только для животных, но и для человека. Ученые констатируют, что «микропластик», то есть частицы размером от 0,001 до пяти миллиметров, присутствуют сегодня повсюду: в воде, в воздухе и попадают в пищу. По оценкам исследователей, каждый человек на планете потребляет более 50 тысяч пластиковых частиц в год с пищей и водой. Еще около 120 тысяч частиц среднестатистический взрослый человек вдыхает в течение года. Хотя многие из этих частиц могут выводиться из организма естественным путем, специалисты говорят и о возможном эффекте накопления в фильтрующих органах организма — например, в лёгких и печени. Задержанные в организме потенциально токсичные частицы могут привести в возникновению заболеваний

Выброшенный или сожженный одноразовый пластик наносит вред здоровью человека и биоразнообразию. «Эта проблема касается всех экосистем — от горных вершин до океанических глубин» — уточняет тематическая страница ООН. Чтобы нагляднее объяснить проблему, в Беларуси, например, экологический сайт предлагает загадку с печальным ответом: «Что общего между вершиной Эвереста и дном Марианской впадины?» У них две общие характеристики: это две самые труднодоступные точки на планете, и в обеих удаленных точках были обнаружены частицы пластика.

Принять международный договор для перехода на стопроцентно перерабатываемый пластик

В пятницу, 2 июня, в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО 175 стран завершили второй этап переговоров о борьбе с пластиковым загрязнением. Глобальный договор в начальной версии должен быть подготовлен к ноябрю. А окончательную версию обязательного для исполнения международного договора планируется подготовить и принять к концу 2024 года.

ООН опирается на последние научные данные и призывает срочно решать проблему загрязнения пластиком. Потому, что за последние 70 лет человек произвел около 9 200 миллионов тонн различных пластмасс, 7 000 миллионов из них уже были выброшены. По прогнозам ЮНЕП, к 2050 году человечество в общем произведет уже 34 000 миллионов тонн пластика. Трудно предсказать возможные последствия. Поэтому Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) дает доступ к ключевому докладу «Перекрыть поток: каким образом мир может покончить с пластиковым загрязнением и создать экономическую модель замкнутого цикла»

Международный договор о борьбе с пластиковым загрязнением позволит мобилизовать не только правительства стран мира, но и инициативы на всех уровнях их экономической и социальной жизни. В рамках Всемирного дня окружающей среды ООН стремится объединить коллективные и личные инициативы на специальной платформе.

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