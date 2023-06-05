Турция: переизбранный президент Реджеп Тайип Эрдоган почти полностью изменил состав своего правительства

В Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в субботу 3 июня был приведен к присяге на третий срок, объявил состав нового правительства с новыми именами на ключевых постах. Назначение экономиста во главе Минэкономики «должно успокоить финансовые рынки» пишут СМИ во Франции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с новым министром финансов и экономики Мехметом Шимшеком и министром энергетики Алпарсланом Байрактаром во время пресс-конференции, на которой было представлено правительство Турции. Анкара, 3 июня 2023 года.

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Реджеп Тайип Эрдоган, победивший на майских президентских выборах, принял 3 июня присягу и, в тот же вечер представил почти полностью обновленное новое правительство Турции. 17 министров проведут первое заседание кабинета уже 6 июня.

Комментаторы отметили присутствие на инаугурации президента около 80 глав государств и министров иностранных дел. Среди них были президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян. Турецкие СМИ сообщали, что за рамками формальной программы в Анкаре имели место контакты Никола Пашиняна с Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Азербайджана Алиевым для обсуждения «некоторых деталей их встречи в Брюсселе 21 июля.

Особенно отмечается присутствие на торжествах в Анкаре генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. От позиции Турции всё еще зависит вступление в НАТО Швеции. Анкара требует в обмен на поддержку кандидатуры нового члена Альянса дополнительных гарантий безопасности.

Вопросы внешней политики Турции, так же как обороны и экономики доверены новым министрам

Живейшее внимание прессы привлекло назначение министром иностранных дел бывшего начальника разведки. Хакан Фидан, верный сторонник Эрдогана, с 2010 года руководил турецкой разведывательной службой MIT. Но еще в 2012 году Эрдоган говорил о нем, как о «хранителе государственных секретов». Бельгийская Les Echos поясняет, что Хакан Фидан был «много лет близким советником президента Эрдогана и отвечал за дипломатические переговоры с арабскими странами, такими как Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Ливия и Сирия».

Главой Министерства обороны стал бывший начальник генерального штаба вооруженных сил Яшар Гюлер. Новостные агентства напоминают, что в 1997–1999 годах этот кадровый военный был заместителем начальника отдела связи Южного регионального командования НАТО в Италии, а с 1999 по 2000 год работал в Командовании учебного центра «Партнерство во имя мира». Эта программа действовала с 1994 года и имела целью контролировать ситуацию в Европе в рамках «особых отношений» России и НАТО с учетом новых перспектив для переговоров о членстве в НАТО для стран, входивших прежде в Организацию Варшавского Договора.

Газета Le JDD пишет в этой связи: «Начальник разведки армий с 2011 по 2013 год, Яшар Гюлер был назначен главой генштаба в 2018 году. В 2014 году в аудиозаписи в YouTube, впоследствии удаленной турецкими властями, Яшар Гюлер и Хакан Фидан обсуждали возможность атаковать собственную территорию под ложным флагом, чтобы оправдать вооруженную интервенцию [НАТО] на территории Сирии. Во время попытки государственного переворота в 2015 году оба военных попали в плен к путчистам».

Как отмечает Le Figaro, назначение главой Минэкономики Мехмета Шимшека, бывшего экономиста американского банка Merrill Lynch, должно успокоить финансовые рынки. Это важно для страны с ростом инфляции, которая составляла в течение года от 70 до 85%. Главной задачей нового министра станет восстановление доверия со стороны инвесторов. Политик уже занимал должность министра финансов (2009—2015 гг.), а затем заместителя премьер-министра по экономике (до 2018 г.).

Эрдоган, удерживающий власть в Турции уже 20 лет, также назначил вице-президентом Джевдета Йылмаза – одного из своих верных сторонников, члена Партии справедливости и развития Турции. Этот политик уже несколько раз занимал министерские посты и исполнял должность вице-премьера.

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