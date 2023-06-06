Африканская миссия отправится в Россию и Украину в середине июня
Лидеры шести африканских стран – участниц инициативы по мирному урегулированию в Украине договорились в понедельник направить посредническую миссию в Россию и Украину уже в середине июня. Об этом объявил во вторник, 6 июня, президент ЮАР Сирил Рамафоса.
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Накануне лидеры ЮАР, Конго, Египта, Сенегала, Уганды и Замбии провели встречу по видеосвязи и договорились подготовить для Украины и России предложения «для прекращения огня и устойчивого мира в регионе», говорится в заявлении офиса президента ЮАР.
«Главы (африканских) государств подтвердили свою готовность посетить Украину и Россию в середине июня», — отмечается в нем. Министры иностранных дел шести стран «завершат разработку предложений дорожной карты мира».
Президент Коморских островов Азали Ассумани присутствовал на встрече в понедельник в качестве действующего председателя Африканского союза.
В середине мая Сирил Рамафоса сообщил, что его российский и украинский коллеги, Владимир Путин и Владимир Зеленский, согласились принять миротворческую миссию, состоящую из шести африканских лидеров.
Посол Украины в ЮАР Любовь Абравитова, комментируя посредническую инициатву, заявила: «Мой президент очень четко дал понять: никаких переговоров между Украиной и Россией, если россияне не покинут нашу территорию в пределах ее международно признанных границ», — заявила она.
Инициатором африканской посреднической миссии выступил французский бизнесмен Жан-Ив Оливье, много лет работавший в Африке. Он уже побывал в Москве и Киеве для того, чтобы отработать «логистику» предстоящих переговоров.
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