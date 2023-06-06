В тюрьме умер Роберт Ханссен — экс-агент ФБР, шпионивший в пользу России

В тюрьме в возрасте 79 лет скончался Роберт Ханссен — один из самых известных «двойных агентов». Он работал на советскую разведку с 80-х годов, официально находясь на службе у ФБР, и передал СССР, а после и России более шести тысяч документов. Речь шла о секретной информации о способах прослушки, личностях американских шпионов в Советском Союзе, туннеле под советским посольством в Вашингтоне и других данных.

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Как сообщает «Голос Америки», Роберта Ханссена нашли мертвым в тюремной камере в Колорадо, где бывший шпион отбывал пожизненный срок. Он умер по естественным причинам, уточняют американские СМИ.

Роберт Ханссен получил работу в ФБР в 1976 году, а уже через несколько лет начал отправлять секретную информацию советским спецслужбам. Кураторам он передал более шести тысяч документов и 26 компьютерных дисков, раскрыв данные других двойных агентов и десятки важных для СССР секретов. Считается, что из-за него Москве удалось перехватить сведения о трех советских офицерах, сотрудничавших с американцами. Их казнили после разоблачения.

Ханссен, который использовал псевдоним «Рамон Гарсия», получил 1,4 миллиона долларов наличными, бриллиантами и элитными часами Rolex, но жил скромно в небольшом доме в Вирджинии.

Роберт Ханссен проработал в ФБР до 2001 года — и сотрудничал не только с СССР, но и с российской разведкой вплоть до ареста. Его поймали с поличным после многомесячной слежки при передаче очередных документов и признали виновным в шпионаже. В 2002 году его приговорили к пожизненному лишению свободы без права на освобождение. Смертного приговора ему удалось избежать благодаря сотрудничеству со следствием.

В интервью американскому телеканал CBS агент американской контрразведки Эрик О’Нейл рассказывал, что Роберт Ханссен не испытывал особого уважения к России - но всегда хотел быть шпионом и был рассержен на ФБР за недостаточно высокий пост.«В какой-то момент шпионаж и роль главного шпиона Советского Союза, будучи сотрудником ФБР, стали тем, что сделало его частью чего-то гораздо большего, чем он сам, — сказал О’Нейл —Я думаю, что в какой-то момент это стало для него важнее денег».

Журналисты называют Роберта Ханссена шпионом, работа которого нанесла США наибольший ущерб в истории.

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