Израиль впервые примет участие в военных учениях в Марокко

В понедельник, 5 июня, бригада «Голани» израильских вооруженных сил прибыла в Марокко, где примет участие в международных военных учениях «Африканский лев». Это первый случай, когда Армия обороны Израиля посылает своих военнослужащих в королевство для участия в военных учениях.

Начальник штаба израильской армии Авив Кохави в Рабате, 19 июля 2022 года.

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Всего в учениях под названием «Африканский Лев», которые продлятся около двух недель, будут задействованы около 8000 военнослужащих из 18 стран, включая США и Гану.

Израильская делегация будет отрабатывать сценарии ведения боя в городской среде и в подземных структурах. 12 бойцов и командиров разведроты «Голань» уже прибыли в королевство.

В июле 2022 года глава отдела Ближнего Востока и Северной Африки военно-политического бюро министерства обороны Израиля и два офицера ЦАХАЛа приняли участие в международных военных учениях в Марокко в качестве наблюдателей.

Контртеррористическое подразделение армии Марокко также принимало ранее участие в многонациональных учениях, проводившихся в Израиле.

О нормализации отношений Израиль и Марокко договорились в декабре 2020 года.

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