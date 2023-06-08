Всемирный день океанов: ООН призывает спасти океан общими усилиями и Франция объявляет 2025 год «годом океанов»

Экология

Тема Дня 2023 года звучит угрожающе «Планета Океан: Времена меняются». Они меняются в худшую сторону. ООН настаивает: «Сейчас океан нуждается в нашей поддержке». Президент Эмманюэль Макрон в четверг, 8 июня, объявил о проведении в 2025 году во Франции «года океанов».

Косяк тропических рыб в Индонезии. Ученые еще не смогли понять до конца, как функционируют чувствительные морские экосистемы, но их сохранение имеет важное значение для здоровья океана.

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На сайте ООН помещена впечатляющая статистика:

«90% популяций крупной рыбы истощены, 50% коралловых рифов уничтожены — мы забираем из океана больше, чем может быть восполнено. Мы должны совместными усилиями создать новый подход к поддержанию баланса с океаном».

Настало время положить конец истощению ресурсов. Международные усилия должны позволить «восстанавливать его жизненные силы и дать ему новую жизнь».

Публикации во французских СМИ показывают степень осознания экологической проблемы

Информационная France Info констатирует: «океаны никогда не были такими теплыми». Радиостанция цитирует Службу по контролю за изменением климата (C3S) программы «Коперник» Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды: «Арктика может остаться без морского льда летом уже в 2030 году».

Статья в Libération цитирует призыв Международного фонда защиты животных снизить скорость судов на 5–10%.

«Мир тишины превратился в какофонию, — пишет газета. — Невидимое, коварное и, прежде всего, смертельно опасное для морских млекопитающих, подводное шумовое загрязнение до сих пор мало принимается во внимание среди опасностей, отягощающих наши океаны».

Ряд других французских СМИ комментируют заявление президента Эмманюэля Макрона в четверг, 8 июня, о намерении провести во Франции в 2025 году «год океанов».

Год океанов во Франции

Франция является «второй морской державой мира, в частности, благодаря своим заморским территориям», — напомнил президент Макрон в видеообращении, записанном на Мон-Сен-Мишель, с видом на нормандский залив Мон-Сен-Мишель, внесенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, место самых высоких приливов в Европе.

Faire de 2025 l’année de l’Océan. pic.twitter.com/4aBKGZZXmi — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

Эмманюэль Макрон назвал биоразнообразие «сокровищем». Поскольку океаны «захватывают углерод и поэтому позволяют нам не задохнуться». Океан играет «важнейшую роль в нашей судьбе и в судьбах человечества».

В 2025 году во Франции пройдет Конференция Организации Объединенных Наций по океану, и многие мероприятия будут организованы в школах, университетах, музеях, научно-исследовательских институтах, на пляжах, в портах или на море.

Сказанное президентом Франции о «судьбах человечества» отнюдь не преувеличение. ООН сегодня напоминает:

Океан покрывает более 70% территории планеты. Он является источником нашей жизни, обеспечивая средства к существованию людей и всех других организмов на Земле.

Океан производит около 50% кислорода на планете, в нем сосредоточена большая часть биоразнообразия Земли, и он является основным источником белка для более чем миллиарда людей во всем мире.

Океан играет ключевую роль в нашей экономике. По оценкам, к 2030 году 40 млн человек будут заняты в отраслях, связанных с океаном.

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