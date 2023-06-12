В США опасаются беспорядков из-за предъявленных Трампу обвинений

Власти США опасаются беспорядков из-за обвинений, предъявленных Дональду Трампу. Как сообщает издание The Washington Post, правоохранительные органы отслеживают возможные встречи ультраправых экстремистов перед тем, как экс-президент предстанет перед федеральным судом в Майами впервые в истории Соединенных Штатов. К протестам «страну» призвал и сам Трамп. Исследователи считают, что бывший глава государства действительно может объединить еще недавно разрозненных радикальных протестующих.

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«Это позор… Это позорное обвинительное заключение», — сказал Дональд Трамп в интервью радио WABC в воскресенье. «Этого не должно было произойти. Это было сделано по политическим причинам. Страна должна протестовать».

Бывший президент США в очередной раз объявил, что обвинения в его адрес являются «коррумпированными» и не имеют под собой реальных оснований. Согласно позиции Трампа, ими пытаются прикрыть «масштабное преступление», совершенное Хантером Байденом, сыном нынешнего американского президента — и, возможно, будущего конкурента Трампа на выборах 2024 года.

В обвинениях в адрес Дональда Трампа — 37 пунктов. Они касаются дела о хранении секретных сведений в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В прошлом году там обнаружили сто документов с пометкой «секретно», а несколько — с пометкой «совершенно секретно». Прокуратура, как сообщают СМИ, получила аудиозапись, в которой Трамп подтверждает хранение секретных документов уже после окончания своего президентского срока — тогда как федеральный закон запрещает государственным служащим хранить подобные файлы вне разрешенных мест.

Как пишут американские издания со ссылкой на прокуратуру, записи содержат подробности о ядерном потенциале США и иностранных государств, потенциальных уязвимостях США и их союзников перед военным нападением и планах возмездия на ядерный удар.

Экс-президент США обвиняется в несанкционированном хранении секретных документов, даче ложных показаний и восприпятствовании правосудию. Кроме того, по версии обвинения, Трамп поделился секретной информацией по меньшей мере с двумя людьми, которые не обладают тем же уровням доступа.

Дональд Трамп должен явится в суд в Майами в ближайший вторник в три часа дня по местному времени, сообщает The New York Times. Обычно на этом этапе процедуры у обвиняемых снимают отпечатки пальцев, а также делают так называемый mugshot — фотографию в личное дело. Но что именно будет происходить во вторник, неясно — как ито, наденут ли на бывшего президента наручники.

Теоретически Дональда Трампа могут даже взять под стражу до рассмотрения дела, но, как пишет Forbes, вероятность такого сценария невероятно мала. В ходе расследования финансовых преступлений судьи в США редко помещают обвиняемых в предварительное заключение, а вероятность побега Дональда Трампа — одного из самых узнаваемых людей на планете, которого охраняют секретные службы — близка к нулю.

Известно, что после своего появления в суде Трамп планирует сделать заявление перед своими сторонниками в частном гольф-клубе в Бедминстере. Politico утверждает, что речь будет идти о сборе средств на президентскую кампанию 2024 года — обвинения в свой адрес Трамп пытается использовать в свою пользу. Те, кто пожертвует более ста тысяч долларов в фонд, смогут посетить частный ужин с Трампом, а более скромные доноры — смогут сфотографироваться с политиком. Команда Трампа планирует собрать на этом мероприятии не менее двух миллионов долларов.

Участники погрома в Капитолии в январе 2021 года REUTERS - MIKE THEILER

В Майами же пройдут как минимум несколько митингов в поддержку Трампа, один из них — напротив здания федерального суда. Его организует местное отделение организации Proud Boys — крайне-правой экстремистской группы, некоторые из лидеров которой были признаны виновными в штурме Капитолия в 2021 году.

Спецслужбы США в усиленном режиме следят за происходящим в социальных сетях, чтобы предотвратить волну насилия, пишет Washington Post.

Напрямую к жестким действиям Трамп и его команда не призывают — но риторика сторонников бывшего президента вызывает опасения в СМИ. Кэри Лейк, кандидат от республиканцев на выборах губернатора в Аризоне в 2022 году, заявила, что процесс над Трампом вызовет недовольство 75 миллионов американцев. «И я должна сказать, что большинство из нас состоят в Национальной стрелковой ассоциации. Это не угроза, а социальная реклама».

«Эксперты по политическому насилию говорят, что даже если агрессивные высказывания высокопоставленных лиц не приводят непосредственно к физическому ущербу, они создают опасную атмосферу, в которой идея насилия становится более приемлемой, особенно если такая риторика остается без контроля», — подчеркивает NYT.

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