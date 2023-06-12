Ядерное оружие

Полномасштабное российское вторжение в Украину нанесло серьезный удар по контролю над ядерными арсеналами и политике разоружения, отмечает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в пресс-релизе по случаю выпуска своего нового ежегодника (SIPRI Yearbook 2023). Сообщается, что на 86 единиц (до 9 576) в мире выросло число ядерных боеголовок, размещенных «для потенциального использования». Тем временем Китай начал «значительное наращивание» своего военного атомного потенциала.

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«Из-за [российского] вторжения Соединенные Штаты приостановили двусторонний диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности. В феврале 2023 года Россия заявила, что приостанавливает свое участие в договоре 2010 года о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДНСВ) — последнем остающемся договоре о контроле над ядерными вооружениями, ограничивающим стратегические ядерные силы России и США. Также были приостановлении переговоры о продлении ДСНВ, который истекает в 2026 году», — напоминают эксперты SIPRI, шведского аналитического центра, специализирующегося на вопросах конфликтов, контроля над вооружениями и разоружения.

Тем не менее, по оценке SIPRI, по состоянию на январь 2023 года развернутые стратегические ядерные силы США и РФ оставались в пределах границ, установленных ДСНВ. Развернутые ядерные силы — это атомные боеголовки, установленные на ракетах или находящиеся на базах с оперативными силами.

«В нынешнее время высокой геополитической напряженности и недоверия, когда каналы связи между двумя ядерными соперниками закрыты или едва функционируют, риски просчета, недоразумения или случайных инцидентов неприемлемо высоки», — подчеркнул директор SIPRI Дэн Смит.

Кроме того, эксперты SIPRI отмечают и риски, связанные с иранской ядерной программой: тот факт, что Тегеран оказывает военную поддержку российским войскам в Украине, как и внутриполитическая ситуация в Исламской республике еще больше снижают вероятность восстановления действия международного соглашения 2015 года, нацеленного на недопущение разработки в Иране ядерного оружия.

В коммюнике SIPRI отмечается, что в 2022 года ситуация с глобальной безопасностью в целом продолжила ухудшаться. При этом российско-украинская война стала не единственным крупным вооруженным конфликтом в прошлом году, а «острая геополитическая напряженность, недоверие и раскол нарастали задолго до полномасштабного вторжения России в соседнюю страну», — отмечают в SIPRI. «Мы приближаемся к одному из самых опасных периодов в истории человечества», — резюмирует Дэн Смит, призывающий правительства мира найти способы сотрудничества, в частности, для замедления гонки вооружений.

Усугубление ядерной риторики, модернизация арсеналов и «значительное наращивание» в Китае

В коммюнике SIPRI говорится, что девять стран, обладающих ядерным оружием (США, РФ, Китай, Великобритания, Франция, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль), продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы, а некоторые из этих стран развернули новые системы ядерных вооружений или системы с ядерным потенциалом в 2022 году.

Общий глобальный запас ядерных боеголовок, по оценкам на январь 2023 года, составляет 12 512 единиц. Почти 90% запасов ядерного оружия приходится на США и РФ. Размеры ядерных арсеналов США и РФ (то есть боеголовок, пригодных для использования) в 2022 году «по-видимому, оставались относительно стабильными, хотя прозрачность в отношении ядерных сил снизилась в обеих странах после вторжения РФ в Украину в феврале 2022», отмечается в пресс-релизе. РФ и США имеют еще по более, чем тысячи списанных ядерных боеголовок, которые постепенно демонтируются.

За год (с января 2022 по январь 2023 года) на 86 единиц (до 9 576) увеличилось число ядерных боеголовок, размещенных «для потенциального использования». Около двух тысяч ядерных бомб (почти все принадлежат РФ или США) содержались в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракеты или находились на авиабазах, принимающих ядерные бомбардировщики.

Согласно оценке SIPRI, размер ядерного арсенала Китая с января 2022 по январь 2023 года увеличился с 350 до 410 ядерных боеголовок и, как ожидается, продолжит увеличиваться. «В зависимости от того, как Китай решит структурировать свои вооруженные силы, к концу десятилетия у Китая потенциально может быть как минимум столько же межконтинентальных баллистических ракет (МБР), сколько у США или России», — говорится в обзоре SIPRI.

«Китай начал значительное наращивание своего ядерного арсенала», — отмечает Ханс М. Кристенсен, ассоциированный старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS). «Становится все труднее согласовать эту тенденцию с заявленной целью Китая иметь лишь минимальные ядерные силы, необходимые для поддержания его национальной безопасности», — добавил он.

Великобритания, хотя, по-видимому, не увеличила свой арсенал ядерного оружия в 2022 году, должна его увеличить в будущем с 225 до 260 боеголовок, исходя из заявления британского правительства, сделанного в 2021 году.

Франция в 2022 году продолжила программы по разработке атомной подводной лодки-ракетоносителя третьего поколения (SNLE) и новой крылатой ракеты воздушного базирования, а также по ремонту и модернизации уже существующих систем, отмечают в шведском аналитическом центре.

Индия и Пакистан, по-видимому, расширяют свои ядерные арсеналы, обе страны внедрили и продолжили развитие новых видом систем доставки ЯО в 2022 году.

Северная Корея сейчас уже имеет около 30 ядерных боеголовок и обладает достаточным количеством расщепляющегося материала для производства еще 50–70 бомб, что значительно превышает оценки SIPRI по состоянию на январь 2022 года.

Считается, что Израиль, который публично не признает наличия ядерного оружия, также модернизирует свой ядерный арсенал, говорится в пресс-релизе.

«Большинство государств, обладающих ядерным оружием, ужесточают свою риторику о важности ядерного оружия, а некоторые даже выдвигают явные или неявные угрозы его потенциального применения», — сказал Мэтт Корда, ассоциированный научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения и старший научный сотрудник Проекта ядерной информации FAS. «Эта усугубившаяся ядерная конкуренция резко увеличила риск того, что ядерное оружие может быть использовано в гневе впервые со времен Второй мировой войны», — отметил он.

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