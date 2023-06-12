США направили в ЮНЕСКО официальную просьбу о возвращении в организацию

Соединенные Штаты под руководством президента Джо Байдена официально уведомили ЮНЕСКО о своем решении вернуться в организацию. Об этом заявила в понедельник, 12 июня, генеральный директор организации ООН по вопросам образования, науки и культуры Одри Азуле, приветствуя «решительный шаг». О выходе США из ЮНЕСКО объявил Дональд Трамп в декабре 2018 года, поскольку считал организацию слишком критично настроенной по отношению к Израилю.

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«Я хочу сообщить вам от имени Государственного департамента, что Соединенные Штаты имеют честь предложить план своего возвращения в ЮНЕСКО», — написал Ричард Верма, помощник госсекретаря США, в письме к Одри Азуле. Это письмо она зачитала на встрече представителей 193 стран-членов в штаб-квартире организации в Париже.

«Я рада этому решению», которое явилось «результатом пятилетней работы» ЮНЕСКО по «снижению напряженности с США, особенно на Ближнем Востоке», — говорится в пресс-релизе генерального директора ЮНЕСКО.

Возвращение США в организацию, в соответствии с правилами ЮНЕСКО, станет возможным только после голосования всех стран-участниц, которое ожидается в июле. Для одобрения этого решения требуется простое большинство голосов.

Соперничество с Китаем

Такое решение администрация США приняла в контексте глобального соперничества между Вашингтоном и Пекином, – комментирует Le Figaro, – так как Китай желает преобразовать международный порядок, установленный после Второй мировой войны, в том числе в ЮНЕСКО.

В октябре 2017 года Соединенные Штаты во время президентства Дональда Трампа объявили о выходе из ЮНЕСКО, осудив, в частности, «стойкие антиизраильские предубеждения» многих стран-членов организации (формально членство США было прекращено в декабре 2018 года). Вскоре после этого Израиль тоже сообщил, что покидает ЮНЕСКО.

Однако в марте прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен указал, что отсутствие американцев в организации позволило Китаю иметь больший вес в отношении правил использования искусственного интеллекта. Тогда ЮНЕСКО представила рекомендацию по этике ИИ от 2021 года. «Я действительно верю, что мы должны вернуться в ЮНЕСКО, но не для того, чтобы сделать подарок ЮНЕСКО, а потому, что то, что происходит в ЮНЕСКО, очень важно», — заявил он комитету Сената США. «Они работают над правилами, нормами и стандартами искусственного интеллекта. Мы хотим быть там», — добавил он.

Бюджет организации

С 2011 года, когда Палестина была принята в ЮНЕСКО, Соединенные Штаты, возглавляемые тогда Бараком Обамой, прекратили все финансирование организации ООН по культуре, образованию и науке, что стало для ЮНЕСКО огромной потерей (американские взносы составляли 22% ее бюджета).

Американский долг перед ЮНЕСКО, сформировавшийся между 2011 и 2018 годами, сегодня составляет 619 миллионов долларов, что больше, чем годовой бюджет ЮНЕСКО, оцениваемый в 534 миллиона долларов. «Новые американские деньги принесут много пользы ЮНЕСКО», — сказал France-Presse дипломатический источник в этой организации, вспомнив, что прекращение поступлений из Вашингтона «вызвало большие трудности». «Нам пришлось затянуть пояса во многих сферах», – признается дипломат, который также подчеркивает «исключительные отношения» с администрацией Байдена «и первой леди» США, которая, по его словам, «причастна» к возвращению страны в ЮНЕСКО.

В правительстве США заявили, что обратились к Конгрессу с просьбой выделить 150 миллионов долларов на 2024 финансовый год с эквивалентной суммой, которая будет выплачена в последующие годы «до тех пор, пока наша задолженность не будет погашена», говорится в письме, подписанном Ричардом Верма.

Соединенные Штаты уже выходили из ЮНЕСКО в 1984 году при Рональде Рейгане, сославшись на предполагаемую бесполезность и перерасход бюджета этой организации. Затем Соединенные Штаты восстановили свое членство в октябре 2003 года.

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