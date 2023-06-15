Австралия заблокировала строительство нового посольства России в Канберре

Правительство подозревает Москву в использовании участка возле парламента в качестве базы для шпионажа.

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После предупреждений разведывательных служб о риске шпионажа Австралия в четверг предприняла радикальные юридические шаги, чтобы помешать России построить свое новое посольство в двух шагах от своего парламента. Россия с 2008 года арендует у агентства федерального правительства Австралии участок земли примерно в 400 метрах от парламента в Канберре, а в 2011 году получила разрешение на строительство там своего нового посольства.

В августе 2022 года правительство пыталось расторгнуть договор аренды за несоблюдение некоторых пунктов разрешения на строительство, но это решение было отменено федеральным судом в мае прошлого года.

В четверг, 15 июня, правительство Австралии приняло новые законы, специально предназначенные для блокировки строительства. Принятые при поддержке оппозиции, они не мешают России иметь дипломатическое присутствие в Австралии, но запрещают строиться так близко к парламенту.

Премьер-министр Энтони Альбанезе сказал, что законы были разработаны «быстро» после заседания комитета национальной безопасности Австралии.Правительство заявило, что проконсультировалось со спецслужбами, от которых оно «получило очень четкие рекомендации по безопасности и о риске, который представляет новое российское присутствие так близко к парламенту», — сказал журналистам Энтони Альбанезе.

Энтони Альбанезе также сказал, что ожидает негативной реакции со стороны России. «Мы не думаем, что Россия находится в хорошем положении, чтобы говорить о международном праве, учитывая, что она так последовательно и нагло отвергала его своим вторжением в Украину», — сказал он.

Российский дипломат, в свою очередь, сообщил France-Presse, что посольство запрашивало «юридическое заключение» на строительство.

Кремль назвал запрет Австралии на строительство нового посольства РФ «русофобской истерией». «К большому сожалению, Австралия продолжает энергично двигаться в фарватере виновников русофобской истерии, бушующей сейчас в западных странах», — заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, осудив «проявление враждебности», которое потребует «взаимного» ответа со стороны Москвы.

Как рассказал агентству France-Presse эксперт по контрразведке и бывший агент ФБР Деннис Десмонд, что есть основания подозревать, что Россия будет использовать место строительства в качестве базы для шпионажа за правительством Австралии. «Решение разместить посольство в определенном месте, очевидно, мотивировано очень конкретным намерением», — сказал он. По его словам, таким образом Москва может получать разведывательные данные электромагнитного происхождения и следить за австралийскими чиновниками.

Бывший британский дипломат Алекс Бристоу из Австралийского института стратегической политики говорит, что вполне вероятно, что правительство Австралии получило «категорическое» предупреждение от своих спецслужб. «Это может быть форма электронного наблюдения, осуществляемого из посольства», — сказал он. «В России одна из крупнейших, наиболее способных, агрессивных и наименее ограниченных в средствах разведывательных служб в мире».

Для министра внутренних дел Австралии Клэр О'Нил новое посольство, которое хочет построить Россия, представляет собой очевидную угрозу национальной безопасности страны. «Главная проблема с предлагаемым вторым российским посольством в Канберре — это его расположение», — сказала она, добавив, что это место «непосредственно примыкает» к зданию парламента.

Нынешняя российская дипломатическая миссия находится в районе Гриффит, на юге города, вдали от важных зданий.

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