Не менее 79 человек погибли при крушении судна с мигрантами у берегов Греции

Рыболовецкое судно с мигрантами, пытавшимися добраться до Европы, затонуло у берегов Греции в среду, 14 июня. Как сообщили власти, в результате кораблекрушения погибли не меньше 79 человек, многие пропали без вести. Это одна из самых страшных подобных катастроф в этом году. В Греции объявили трехдневный траур.

Медики везут пострадавшего при кораблекрушении в машину скорой помощи, порт города Каламата, около 240 километров к юго-западу от Афин, 14 июня 2023 года.

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Кораблекрушение произошло недалеко от Пелопоннеса. По данным греческих СМИ, на борту могли находиться до 700 мигрантов из Афганистана, Пакистана, Сирии и Палестины. Корабль Он шел в Италию из ливийского города Тобрук.

14 июня около 3 часов утра в 87 км от деревни Пилос на Пелопоннесе двигатель судна перестал работать, перегруженный корабль опрокинулся. К спасательной операции, помимо патрульных катеров портовой полиции, были подключены фрегат ВМС и самолет и вертолет ВВС Греции. Испанское издание El Pais также пишет, что на сигнал SOS с тонувшего судна откликнулись и шесть гражданский судов. Так, вышедшая из порта Неаполя яхта Mayan Queen IV, принадлежащая богатой мексиканской семье, приняла участие в спасении людей с тонушего судна.

Более 100 человек были спасены, раненые были доставлены в больницу города Каламата примерно в 240 км к юго-западу от Афин. Некоторые из направленных для получения медицинской помощи находились в крайне тяжелом состоянии. Многие из пассажиров рыболовецкого судна числятся пропавшими без вести. По данным греческой береговой охраны, ни на одном из пассажиров не было спасательного жилета.

Власти Греции объявили трехдневный траур после кораблекрушения. У берегов страны неоднократно тонули лодки и корабли с мигрантами. Крупнейшая трагедия произошла 3 июня 2016 года, когда во время крушения погибли или пропали без вести по меньшей мере 320 человек. По данным Международной организации по миграции (МОМ), в этом году в Восточном Средиземноморье утонули 44 человека. В прошлом году таким образом погибли 372 человека.

Трагедия стала поводом для дискуссии об ответственности правительств и НПО. В частности, президент организации «Врачи мира» Флоранс Ригаль заявила об «отсутствии достойных средств для спасения в море». «Мы призываем к проведению реальной политике спасения на море при поддержке государств», - сказала она в эфире FranceInfo, добавив, что с 2014 года на участке центрального Средиземноморья, где произошло крушение, погибло более 20 тысяч человек. По мнению Ригаль, спасение на море должно быть задачей, решаемой на уровне правительств, а не быть, как сейчас, возложенным лишь на ассоциации, в работе которых существует масса сложностей.

Кроме того, трагедия потрясла и греческий политический класс, которому 25 июня предстоят выборы. Премьер-министр-консерватор Кириакос Мицотакис, претендующий на второй срок, отменил свой предвыборный митинг в среду вечером в Патрах (Пелопоннес). В свою очередь оппозиционные кандидаты вновь раскритиковали консервативное правительство за ужесточение миграционной политики.

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