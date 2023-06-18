Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Чего ожидают от этого визита?

США-Китай

В воскресенье, 18 июня, государственный секретарь США Энтони Блинкен начал свой двухдневный визит в Китай. Поездку в Пекин глава американской дипломатии планировал в феврале этого года, но отложил ее из-за скандала вокруг предполагаемого китайского шара-шпиона.

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Энтони Блинкен стал самым высокопоставленным правительственным чиновником США, посетившим Китай с момента вступления в должность президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Как отмечает агентство Reuters, американские госсекретари не посещали Китай в последние пять лет.

В феврале запланированная поездка Энтони Блинкена в КНР была отменена в связи со скандалом вокруг предполагаемого китайского воздушного шара-шпиона, пролетевшего над США. Китайский аэростат был сбит американским истребителем F-22 у побережья Южной Каролины.

В воскресенье началась встреча Энтони Блинкена с главой МИД КНР Цинь Ганом. У Блинкена запланирована также встреча с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И. Не исключена и встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Эксперты и наблюдатели не ожидают значительных прорывов от визита Энтони Блинкена в Пекин на фоне длинного списка спорных тем и напряженности между двумя крупнейшими экономиками мира.

В ноябре 2022 года в кулуарах саммита «Большой двадцатки» на индонезийском острове Бали состоялась первая встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина, в ходе которой обсуждалась в том числе напряженность вокруг Тайваня и ядерная программа КНДР. Разговор с китайским председателем Байден тогда охарактеризовал как открытый и честный.

Ноябрьская встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина несколько ослабила опасения по поводу новой холодной войны, но после пролета предполагаемого китайского аэростата-шпиона над Соединенными Штатами общение на высоком уровне стало редкостью.

Как ожидается, основной темой визита американского госсекретаря в Пекин станет создание устойчивых каналов коммуникаци между КНР и США в целях предупреждения конфликтов.

«Если мы хотим быть уверены, что наше соперничество с Китаем не перерастет в конфликт, то следует начинать нужно с общения», — сказал Блинкен перед отправкой в Пекин. Он сказал, что также поднимет вопрос о гражданах США, задержанных в Китае по обвинениям, которые Вашингтон считает политически мотивированными.

Ожидается, что визит Энтони Блинкена в Китай может продолжить дорогу к другим двусторонним встречам в ближайшие месяцы, а также к новой личной встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина.

Отношения между Вашингтоном и Пекином в последнее время ухудшились по ряду направлений, что вызывает опасения, что однажды они могут вступить в прямую военную конфронтацию из-за самоуправляемого острова Тайвань. Напряженность между США и Китаем вызывают такие вопросы, как права человека, торговля, усилия США по сдерживанию развития промышленности полупроводников в Китае.

Энтони Блинкен пообещал выразить китайским официальным лицам «очень серьезную озабоченность по ряду вопросов», включая российское вторжение в Украину, передает CNN.

Ранее в американской прессе выходили публикации о том, что Китай рассматривает возможность поставок оружия в РФ, ведущей войну против Украины. В последние месяцы американские чиновники публично не повторяли эти опасения. В Вашингтоне ранее предупреждали, что если Пекин окажет Москве военную помощь, это повлечет для него серьезные последствия.

В Пекине не разу публично не осудили вторжение РФ в Украину. Председатель КНР Си Цзиньпин приезжал с государственным визитом в Москву вскоре после того, как Международный уголовный суд (МУС) объявил об ордере на арест Владимира Путина. При этом сам Пекин заявляет о себе как о потенциальном посреднике в мирном урегулировании между Украиной и РФ. В мае этого года спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй побывал с визитами в Киеве, Москве и ряде европейских столиц, где вел консультации по теме российско-украинской войны, которую официальный Пекин именует «украинским кризисом».

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