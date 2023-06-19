Блинкен по итогам визита в Пекин: и США, и Китай согласны с необходимостью стабилизации двусторонних отношений

США-Китай

Выступая на брифинге по итогам своего двухдневного визита в Пекин, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его переговоры с официальными лицами в Китае были «откровенными и конструктивными». По его словам, обе стороны согласны с необходимостью стабилизации двусторонних отношений, несмотря на разногласия.

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Энтони Блинкен в Пекине провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также главой МИД Китая Цинь Ганом и старшим чиновником компартии по иностранным делам Ван И.

На брифинге для прессы Энтони Блинкен охарактеризовал переговоры с китайскими официальными лицами как «откровенные, содержательные и конструктивные».

«На каждой встрече я подчеркивал, что прямое взаимодействие и постоянная коммуникация на высшем уровне — это лучший способ ответственно справляться с нашими разногласиями и гарантировать, что соперничество не перерастет в конфликт. И то же самое я слышал от своих китайских коллег. Обе стороны согласны с необходимостью стабилизации наших отношений», — сказал госсекретарь США журналистам.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что «обе стороны добились прогресса и достигли соглашения по некоторым вопросам». Он также выразил надежду, что Энтони Блинкен «через этот визит внесет новый позитивный вклад в стабилизацию отношений между Китаем и США» (цитаты по Reuters).

Блинкен: Китай подтвердил свое обещание не поставлять России оружие

По словам Блинкена, китайские официальные лица подчеркнули, что не собираются поставлять военную поддержку России для войны против Украины.

«Мы, а также другие страны получили заверения от Китая в том, что он не предоставляет и не будет предоставлять летальную помощь России для использования в Украине», — сказал Блинкен на пресс-конференции в китайской столице.

При этом он отметил, что США продолжает беспокоить возможностью поставок китайскими частными компаниями в Россию технологий, которые последняя «может использовать для продолжения своей агрессии в Украине».

В отношении Тайваня госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон привержен политике «одного Китая» и «не поддерживают независимость Тайваня». «Эта политика не изменилась», — сказал он. При этом Блинкен осудил «провокационные» действия КНР в Тайваньском проливе, Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

Что касается торговых отношений, Блинкен заявил, что пытался разубедить Пекин в том, что США пытаются сдержать его экономическое развитие. Одновременно с этим Блинкен подчеркнул, что «не в интересах» США экспортировать в Китай «технологии, которые могут быть использованы против» самих США, отмечает AFP.

Американские госсекретари не посещали Китай с 2018 года. Эксперты и наблюдатели не ждали прорывов от этого визита, главной темой которого называлось создание устойчивых каналов коммуникации между КНР и США в целях предупреждения конфликтов.

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