В Мексике умер Эстебан Волков, внук Троцкого и хранитель его наследия

В Мехико в возрасте 97 лет умер Эстебан Волков — внук Льва Троцкого и последний свидетель убийства революционера. О кончине Эстебана Волкова сообщили в основанном им доме-музее Льва Троцкого.

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«Вечером 16 июня наш директор, коллега и друг покинул этот мир в возрасте 97 лет», — сообщили на странице дома-музея Льва Троцкого в Facebook 17 июня.

После убийства своего деда, вождя революции Льва Троцкого, он взял на себя самую важную задачу в своей жизни — защиту идей и жизненного пути своего деда. Несмотря на то, что он был хорошим отцом и профессионалом, прежде всего его внимание и усилия всегда были направлены на сохранение этой памяти, незапятнанного знамени Льва Троцкого,

— подчеркивается в некрологе.

Эстебан (Всеволод) Волков родился в 1926 году в Ялте. Он приехал в Мексику в возрасте 13 лет благодаря усилиям деда, укрывавшегося в этой стране с 1937 года. Его мать Зинаида Бронштейн, старшая дочь Льва Троцкого, покончила с собой в Париже будучи в состоянии глубокой депрессии. Незадолго до самоубийства ее вместе с отцом лишили советского гражданства. Отец Эстебана Волкова Платон Волков был расстрелян в Москве в 1936 году после нескольких лет лагерей.

В августе 1940 года 14-летний Всеволод Волков стал свидетелем убийства своего деда Льва Троцкого агентом НКВД Рамоном Меркадером. В интервью BBC Волков рассказывал, что в день убийства возвращался из школы и заметил у входа в дом полицейский автомобиль, а затем окровавленное тело Льва Троцкого на полу.

После гибели деда Волков, который сменил имя на Эстебан, продолжил жить в Мексике и стал химиком-фармакологом. До 1970-х годов Волков жил в доме деда, где вырастил четырех своих дочерей. А в 1990 году он решил превратить его в музей.

В 1989 году, в разгар перестройки, Эстебану Волкову разрешили вернуться в СССР, чтобы встретиться со своей сводной сестрой Александрой, которая была больна раком. «Я уже не очень хорошо говорил по-русски, а она была совсем плоха. Нам было трудно общаться. Через месяц она умерла», — рассказывал он в интервью французскому изданию DNA.

Внук Троцкого был скорее хранителем его памяти, чем последователем учения, — отмечает El Pais. «Я всегда держался в стороне от политики. Моя роль заключалась в том, чтобы свидетельствовать о том, что я пережил. Жестокие преследования, которым подвергалась моя семья, лавина лжи и чудовищной фальши», — говорил он.

Родившийся в Херсонской губернии Российской империи (современная Украина) Лев Троцкий с ранней молодости увлекался идеями марксизма. В царской России был дважды сослан в Сибирь и дважды бежал из ссылки за границу. Троцкий — один ближайших соратников Ленина и один из организаторов большевистского переворота 1917 года. Он — один из создателей Красной армии в годы Гражданской войны. В первом советском правительстве занимал пост наркома по иностранным делам, а затем возглавлял Народный комиссариат по военным и морским делам, был председателем Реввоенсовета. С 1923 года — лидер внутрипартийной оппозиции по отношению к политическому курсу Сталина. В 1927 годов был снят со всех должностей и отправлен в ссылку, через два года — выслан из СССР, затем лишен советского гражданства. Последние годы жизни провел в эмиграции в разных странах Европы, а также в Мексике, где был смертельно ранен агентом НКВД Рамоном Меркадером.

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