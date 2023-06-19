Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал «исторической» африканскую миссию в Украине и России

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал «исторической» африканскую миссию, которая в эти дни побывала сначала в Киеве, а затем в Санкт-Петербурге. Африканские лидеры выступили с посреднической инициативой, однако пока не добились конкретных результатов.

Президенты ЮАР и РФ Сирил Рамафоса и Владимир Путин в Санкт-Петербурге 17 июня 2023.

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«Эта инициатива является исторической, потому что африканские лидеры впервые отправились с миротворческой миссией за пределы континента», — заявил Рамафоса в своем еженедельном информационном бюллетене. Его слова приводит AFP.

Рамафоса отметил, что «одним из главных результатов» миссии «был положительный прием», который африканские лидеры получили от обеих сторон. «Мы считаем [такой прием] обнадеживающим, и это дает нам основания верить, что наши предложения будут приняты», — подчеркнул президент ЮАР.

Глава ЮАР возглавлял делегацию, в которую вошли президент Сенегала Маки Салл, Замбии Хакаинде Хичилема, Коморских островов Азали Ассумани (действующий председатель Африканского союза), а также представители Конго, Уганды и Египта.

В субботу в Киеве африканские лидеры встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, а на следующий день в Санкт-Петербурге провели переговоры с Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский отклонил предложение о посредничестве Африки, заявив, что «допустить переговоры с Россией сейчас, когда оккупант находится на нашей земле, означает заморозить войну». При этом он пригласил африканских лидеров принять участие в Глобальном саммите мира, который готовит Украина.

Со своей стороны, в Кремле заявили, что африканский план «очень трудно осуществим», заверив при этом, что Путин «выразил заинтересованность в его изучении». Предложения африканских стран по урегулированию на Украине содержат аспекты, которые могут быть реализованы, сказал в понедельник пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «В тех идеях, которые были изложены на переговорах членами делегаций, есть определенные темы, которые вполне могут реализовываться», — отметил он.

Африканская делегация в Киеве, 16 июня 2023 года. © AP / Ukrainian Presidential Press Office

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